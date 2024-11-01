edición general
Las Fuerzas Armadas (hutíes) atacan el edificio del Estado Mayor israelí, el puerto de Ashdod, una central eléctrica, el aeropuerto de Lod y un buque en el Mar Rojo

Las Fuerzas Armadas anunciaron la implementación de cinco operaciones militares cualitativas contra el edificio del Estado Mayor israelí, la central eléctrica y el aeropuerto de Lod en la zona ocupada de Jaffa, el puerto de Ashdod y un buque en el norte del Mar Rojo, utilizando varios drones y un misil de crucero. En un comunicado emitido hoy, las Fuerzas Armadas explicaron que la Fuerza Aérea llevó a cabo cuatro operaciones militares con cuatro drones. La primera tuvo como objetivo el edificio del Estado Mayor israelí en la zona ocupada.

