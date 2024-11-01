Freno al autoconsumo en España: las instalaciones caen un 9% en el segundo trimestre

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha publicado los datos preliminares de instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico en el segundo trimestre de 2025. Se observa en ellos una bajada en el ritmo de instalación del 9% frente a la media trimestral de 2024. Se trata de una caída más suave que en el primer trimestre anterior (-17% respecto al trimestre medio del 2024), pero el sector se halla en estado de preocupación al no conseguirse recuperar el ritmo de instalación de años anteriores.