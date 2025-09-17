edición general
Francisco Oneto, abogado de Milei: "que la mujer se quede en la casa"

“La única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales. Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje, la mujer quiere hacer carrera profesional, recibirse y estar sólida económicamente y ese es el problema que hay. Cuando el que tiene que estar sólido es el hombre y que la mujer se case con un tipo 10 años mayor y se acabó. Mirá que fácil”. "Si vos no tenés plata para mantener un pibe no lo tenés” le rebatieron. “No estoy tan seguro, ¿sabés por qué? porque los villeros son los que más pibes tienen".

skaworld #1 skaworld
Yo creo que la única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales. Que una horda de menesterosos tome la casa rosada y pasee las cabezas de sus explotadores en una pica y les expropien todo. Porque puestos a decir barbaridades vayamos a full

Que se ve que estan "abiertos al debate constructivo".
13 K 150
MellamoMulo #12 MellamoMulo
#1 o un sistemas de castas más restinctivo aún. Cualquiera que no me guste a mí o a mí Dios queda relegado a ciudadanos de segunda. Las mujeres serán ciudadanos de tercera o cuarta si tienen pelos en el sobaco, y las perversiones sexuales solo se permitirán entre amigos si tienen una pulsera con bandera nacional
1 K 25
skaworld #14 skaworld
#12 #13 Como sois los rojos, hay que abrir el debate, en una sociedad libre se deberia poder debatir de todo.... Aunque al parecer en la práctica solo se debata sobre pisotear los derechos de otros.
1 K 25
#16 ombresaco *
#14 Se debate de todo, uno debate de dejar a la mujer en casa, otro debate sobre pisotear derechos, otro de poner cabezas en una pica... y otro sobre cuantas picas/cabeza... se podría debatir el color (no de los rojos que ya lo tienen, sino de la pica)... ambas son cuestiones estéticas
1 K 23
#13 ombresaco
#1 al menos una pica por cabeza, que va a parecer una brocheta
3 K 55
SMaSeR #4 SMaSeR *
Luego que se preguntan como acaban siendo unos incels odiadores profesionales con actitudes suicidas.

Le dices esto a cualquier mujer normal y te manda a la mierda ipso facto.
2 K 43
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#4 seguido de varios hombres que pensamos que esa idea de extrema derecha es peligrosa, machista y te hace ser un poco mala persona
1 K 35
#2 Leon_Bocanegra
La libertad avanza, carajo!
3 K 34
Chinchorro #18 Chinchorro
#8 La verdad es que los machistas lo tienen complicado para no cagarse encima mientras razonan. Porque por una parte, si una mujer no trabaja, es una aprovechada y una mantenida.
Pero por otra parte, si una mujer trabaja,se está negando a poder dedicarse a sus tareas de esposa y madre que tradicionalmente se les asigna.

Así que hagan lo que hagan las mujeres, está mal.
2 K 33
Liberal pero no tanto.
Liberal pero no tanto.
#3 Klamp
#3 Klamp
Típico liberal liberaleando
2 K 25
lameiro #5 lameiro
Y con la pata quebrada, no te jode.
Tomad nota de lo que nos espera con los canallas de la ultraderecha si llegan a gobernar PP/VOX.
1 K 22
devilinside #9 devilinside
#5 O en la versión más gañana: "de la cocina a la cama y por el pasillo a hostias"
2 K 35
Bretenaldo #15 Bretenaldo *
#8 no he visto esos cientos de opiniones parecidas, la verdad. ¿Algún ejemplo?
1 K 19
Andreham #7 Andreham
la mujer quiere hacer carrera profesional, recibirse y estar sólida económicamente y ese es el problema que hay. Cuando el que tiene que estar sólido es el hombre y que la mujer se case con un tipo 10 años mayor y se acabó. Mirá que fácil

Interesante opinión que afecta al 50% de tu electorado.

Y aún habrá quien se lo compre lol
1 K 15
have_a_nice_day #8 have_a_nice_day
#7 El tío es que ha sido muy bruto con su comentario, pero opiniones parecidas hay en meneame a cientos
0 K 10
angelitoMagno #11 angelitoMagno
De primeras pensé que le estaba dando un consejo a Karina Milei para que no la linchasen.
0 K 13
#6 Marisadoro
Espero que sea tan buen abogado como "pensador".
0 K 13
#20 BoosterFelix
«"Si vos no tenés plata para mantener un pibe no lo tenés” le rebatieron»

Esta sí que no la he visto venir: los argentinos volviéndose aporófobos.
0 K 9
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
Con el éxito que está teniendo su gobierno, como para ir dando lecciones
Más mujeres hacemos falta
0 K 7
txutxo #17 txutxo
Hay gente que ha nacido 100 años tarde.
0 K 7

