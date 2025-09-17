Francisco Oneto, abogado de Milei: "que la mujer se quede en la casa"

“La única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales. Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje, la mujer quiere hacer carrera profesional, recibirse y estar sólida económicamente y ese es el problema que hay. Cuando el que tiene que estar sólido es el hombre y que la mujer se case con un tipo 10 años mayor y se acabó. Mirá que fácil”. "Si vos no tenés plata para mantener un pibe no lo tenés” le rebatieron. “No estoy tan seguro, ¿sabés por qué? porque los villeros son los que más pibes tienen".