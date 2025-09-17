Francisco Oneto, abogado de Milei: "que la mujer se quede en la casa"

“La única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales. Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje, la mujer quiere hacer carrera profesional, recibirse y estar sólida económicamente y ese es el problema que hay. Cuando el que tiene que estar sólido es el hombre y que la mujer se case con un tipo 10 años mayor y se acabó. Mirá que fácil”. "Si vos no tenés plata para mantener un pibe no lo tenés” le rebatieron. “No estoy tan seguro, ¿sabés por qué? porque los villeros son los que más pibes tienen".
| etiquetas: argentina , natalidad , francisco oneto , libertad avanza
Que se ve que estan "abiertos al debate constructivo".
Le dices esto a cualquier mujer normal y te manda a la mierda ipso facto.
Pero por otra parte, si una mujer trabaja,se está negando a poder dedicarse a sus tareas de esposa y madre que tradicionalmente se les asigna.
Así que hagan lo que hagan las mujeres, está mal.
Tomad nota de lo que nos espera con los canallas de la ultraderecha si llegan a gobernar PP/VOX.
Interesante opinión que afecta al 50% de tu electorado.
Y aún habrá quien se lo compre lol
Esta sí que no la he visto venir: los argentinos volviéndose aporófobos.
Más mujeres hacemos falta