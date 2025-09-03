Francia se prepara para restringir la atención sanitaria gratuita a inmigrantes sin papeles

El Gobierno francés, que es probable que caiga el próximo lunes, ha preparado dos proyectos de decretos para restringir la Ayuda Médica Estatal (AME) que permite a los inmigrantes sin papeles el acceso gratuito a toda una paleta de servicios sanitarios. «Es una medida de sentido común», ha explicado este miércoles el primer ministro, François Bayrou, cuando se le ha preguntado en una entrevista al canal BFMTV.