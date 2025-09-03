edición general
6 meneos
8 clics
Francia se prepara para restringir la atención sanitaria gratuita a inmigrantes sin papeles

Francia se prepara para restringir la atención sanitaria gratuita a inmigrantes sin papeles

El Gobierno francés, que es probable que caiga el próximo lunes, ha preparado dos proyectos de decretos para restringir la Ayuda Médica Estatal (AME) que permite a los inmigrantes sin papeles el acceso gratuito a toda una paleta de servicios sanitarios. «Es una medida de sentido común», ha explicado este miércoles el primer ministro, François Bayrou, cuando se le ha preguntado en una entrevista al canal BFMTV.

| etiquetas: francia , sanidad , gratuita , migrantes , personas
6 0 0 K 57 actualidad
3 comentarios
6 0 0 K 57 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues España tendrá que prepararse para cerrar la frontera norte si hay una alerta sanitaria.

La sanidad universal no es solo por solidaridad (que también), es para evitar que se puedan propagar enfermedades contagiosas porque haya gente que no disponga los recursos para tratarse.
0 K 12
Sinyu #3 Sinyu
Uno a uno los Estados europeos van endureciendo las condiciones de la immigración ilegal. Nos viene un cambio de modelo productivo y va a sobrar mucha mano de obra
0 K 9
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Oh la la, será también por la orden de que se vayan preparando para unos futuros vergazos como decían las noticias de hace pocos días?
0 K 8

menéame