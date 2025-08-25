edición general
4 meneos
3 clics
Francia manda refuerzos por el narcotráfico en el Caribe en medio de la tensión de EE.UU.-Venezuela

Francia manda refuerzos por el narcotráfico en el Caribe en medio de la tensión de EE.UU.-Venezuela

La decisión de Francia se enmarca en una ofensiva internacional contra las redes de narcotráfico en el Caribe. El despliegue coincide con el envío de buques estadounidenses a la región, lo que eleva la presión militar y diplomática sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

| etiquetas: francia , manda , refuerzos , narcotráfico , caribe , eeuu , venezuela
4 0 0 K 49 actualidad
6 comentarios
4 0 0 K 49 actualidad
Harkon #2 Harkon
se enmarca en una ofensiva internacional contra las redes de narcotráfico

Desde cuando Europa usa buques de guerra para luchar contra el narcotráfico? Es que el chiste se cuenta solo xD
4 K 69
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

¿Cuenta el Juan Sebastian Elcano? xD
1 K 28
glezjor #4 glezjor
Cuando pensabas que europa no podía caer más bajo, aquí están Reino Unido, Alemania o Francia para recordártelo
1 K 31
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Supongo que muchos habréis visto la serie Narcos, la parte de Pablo Escobar.

Pues las noticias que llegaban muchos días de la zona eran bombas, matanzas y cosas que te acojonaban. Pues no apareción por allí ni un barquito europeo.

Pero el Petit Napoleon IV se envalentona con los débiles.
0 K 20
#1 guillersk
Si no va un portaaviones es todo fantasmada
0 K 10
millanin #3 millanin
A Venezuela la van a redemocratizar. Pero con democracia de la buena.
0 K 8

menéame