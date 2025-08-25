Francia manda refuerzos por el narcotráfico en el Caribe en medio de la tensión de EE.UU.-Venezuela

La decisión de Francia se enmarca en una ofensiva internacional contra las redes de narcotráfico en el Caribe. El despliegue coincide con el envío de buques estadounidenses a la región, lo que eleva la presión militar y diplomática sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
Desde cuando Europa usa buques de guerra para luchar contra el narcotráfico? Es que el chiste se cuenta solo
¿Cuenta el Juan Sebastian Elcano?
Pues las noticias que llegaban muchos días de la zona eran bombas, matanzas y cosas que te acojonaban. Pues no apareción por allí ni un barquito europeo.
Pero el Petit Napoleon IV se envalentona con los débiles.