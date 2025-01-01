Francia está preparando un misil que volará a 20.000 km/h y sólo 3 naciones pueden ponerse a su nivel

Si las pruebas del V-MAX en Biscarrosse marcaron un hito, el V-MAX2, es casi un vector militar funcional, capaz de velocides hasta mach 16. Ya no se trata sólo de volar rápido, sino de simular condiciones de guerra reales: maniobras terminales, resistencia térmica y capacidad de evasión frente a interceptores ya en 2030. En paralelo, se está preparando otro programa: el ASN4G, sucesor del misil nuclear ASMP-A, que está programado para el año 2035; será propulsado por un estatorreactor, que combinará tecnología hipersónica y una carga útil estra