Francia, Alemania y el Reino Unido afirman estar dispuestos a volver a imponer sanciones «instantáneas» a Irán (inglés)

Francia, Alemania y el Reino Unido han comunicado a la ONU que están dispuestos a imponer sanciones «de restablecimiento» a Irán por la falta de avances diplomáticos en relación con el programa nuclear iraní tras la guerra de 12 días entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Las autoridades iraníes han advertido de que, si se vuelven a imponer las sanciones, Teherán podría retirarse del Tratado de No Proliferación, una medida que Israel y Estados Unidos podrían utilizar como pretexto para iniciar otra guerra.
| etiquetas: sanciones económicas , guerra de los 12 días , irán , snapback
- Propón medidas tu
- Cámbiate a otro continente no decadente
- Deja de pedir cosas a Europa que esta decadente
1. Sanciones recíprocas a todos los países que tengan en curso programas de armamento nuclear
2. Sanciones muy graves a países que hayan atacado instalaciones nucleares poniendo en riesgo a población civil
3. Sanciones ejemplares a estados o gobiernos que participen activamente en genocidios.
En este caso, igual se lo piensan
Es una locura impensable lo que estás diciendo.