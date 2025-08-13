Francia, Alemania y el Reino Unido afirman estar dispuestos a volver a imponer sanciones «instantáneas» a Irán (inglés)

Francia, Alemania y el Reino Unido han comunicado a la ONU que están dispuestos a imponer sanciones «de restablecimiento» a Irán por la falta de avances diplomáticos en relación con el programa nuclear iraní tras la guerra de 12 días entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Las autoridades iraníes han advertido de que, si se vuelven a imponer las sanciones, Teherán podría retirarse del Tratado de No Proliferación, una medida que Israel y Estados Unidos podrían utilizar como pretexto para iniciar otra guerra.