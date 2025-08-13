edición general
Francia, Alemania y el Reino Unido afirman estar dispuestos a volver a imponer sanciones «instantáneas» a Irán (inglés)

Francia, Alemania y el Reino Unido han comunicado a la ONU que están dispuestos a imponer sanciones «de restablecimiento» a Irán por la falta de avances diplomáticos en relación con el programa nuclear iraní tras la guerra de 12 días entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Las autoridades iraníes han advertido de que, si se vuelven a imponer las sanciones, Teherán podría retirarse del Tratado de No Proliferación, una medida que Israel y Estados Unidos podrían utilizar como pretexto para iniciar otra guerra.

Fedorito #1 Fedorito
Si es que te tienes que reír, decadencia total y absoluta de Europa.
16
#8 guillersk
#1 Pues si tanta decadencia hay:

- Propón medidas tu
- Cámbiate a otro continente no decadente
- Deja de pedir cosas a Europa que esta decadente
8
LinternaGorri #11 LinternaGorri
#8 ya las propogongo yo:
1. Sanciones recíprocas a todos los países que tengan en curso programas de armamento nuclear
2. Sanciones muy graves a países que hayan atacado instalaciones nucleares poniendo en riesgo a población civil
3. Sanciones ejemplares a estados o gobiernos que participen activamente en genocidios.

En este caso, igual se lo piensan
13
joffer #19 joffer
#11 y aquellos que hayan atacado tu infraestructura critica. O que te impongan aranceles como medida de ataque.
0
Pejeta #14 Pejeta
#8 Si no lo ves ...
0
#15 Nuisaint
#8 A ver, me dirás que con Israel haciendo un genocidio en directo, asesinando mujeres,niños, haciendo una limpieza étnica Francia, Reino Unido y Alemania están mirando para otro lado para no molestar a sus socios, pero cuando los que hacen tropelias son otros países entonces se ponen dignos. Ya no cuela.
4
#16 Tronchador.
#8 Lo que quiere es mejorarla, no dejarla en manos de gente despreciable.
0
#21 alamajar
#8 te huele la boca a ojete
1
security_incident #9 security_incident
Normal, con el pedazo de genocidio que está cometiendo Irán.
3
JackNorte #5 JackNorte
Las de Israel pa cuando. xD
3
#6 candonga1
Luego se ponen con Israel.
1
#2 Perrota
Lameculos. España tiene que ascender e imponer sentido a esta banda de inútiles.
1
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Para ello necesita algo que dos de ellos tienen: La Bomba Atómica.
1
#7 Perrota
#4 ¿Necesitamos bomba atómica para dar más sentido en la UE? :roll:
0
#10 guillersk
#7 Si, claro
0
#20 omega7767
#4 te ha quedado de cine el comentario....."LA BOMBA ATÓMICAAAAA" :-D
0
Connect #17 Connect
A ver, Irán es un país 'piligroso' que podria, por ejemplo, hacer algo tan salvaje como arrasar un país, tirar todo al suelo y dejar en hambruna a la población dejándoles sin acceso a comida ni ayuda humanitaria. Se que algunos creen que esto es algo inimaginable solo obra de un demonio o un nazi, pero podría pasar! :-O
1
#18 Tronchador.
#17 Estoy seguro que si hiciesen eso toda la comunidad internacional actuaría rápido y los aislarían económicamente, la omu intervendría y se acabaría rápido el problema.
Es una locura impensable lo que estás diciendo.
1
makinavaja #3 makinavaja
Mera curiosidad.... ¿QUé ha hecho Irán?
0
LinternaGorri #13 LinternaGorri
#3 no rendirse a occidente y vender o cuasirregalar sus recursos a "nuestras" corporaciones
4
Rokadas98 #12 Rokadas98
. La trilateral imperialista venida a menos.
0

