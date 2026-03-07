edición general
Fran Villalba, CEO de una empresa tecnológica: "Lo de LaLiga con las VPN es matar moscas a cañonazos"

La ofensiva de LaLiga contra la piratería del fútbol en España sigue trayendo cola. El CEO de Internxt, Fran Villalba, denuncia que los bloqueos masivos de IP y el nuevo veto judicial a proveedores de VPN golpean a miles de webs y negocios legales, mientras los altos precios de las suscripciones siguen alimentando el problema que se pretende atajar. La batalla de LaLiga contra la piratería del fútbol en España sigue trayendo cola. La reciente decisión de un juzgado mercantil de Córdoba que habilita a LaLiga y Telefónica a exigir a proveedores

pitercio #3 pitercio
Y ni matarlas, ni siquiera asustarlas. Es salir a por Rolex y volver con dos setas.
Relator #2 Relator
No me daría ninguna pena que, de pronto, un grupo de hackers a sueldo de CloudFlare o ProtonVPN le fundieran los plomos a DDoS a los servidores de LaLiga… lo que me extraña es que aún no haya habido algo similar. Estilo NordStream.
Lamantua #1 Lamantua
Se llama Tebas y sus togas.
