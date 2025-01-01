·
·
6
meneos
7
clics
Fracasa el referéndum para reactivar la última central nuclear de Taiwán
Los votos a favor de reabrir la planta sumaban 4.273.448, una cifra inferior a los 5.000.523 necesarios -equivalentes al 25% del censo electoral- para validar la consulta
energia
,
nuclear
5
1
0
K
60
actualidad
8 comentarios
#2
Aokromes
ostias que pretendan reabrir una central nuclear con el 25% de los votos es una cerdada.
1
K
24
#3
Heni
*
#2
Nada manipulado el referendum... y ni eso
0
K
14
#4
HeilHynkel
*
#2
No dice eso. Los votos a favor fueron el triple de los negativos, pero no llegaron al 25% del censo.
Con todo,
los votos afirmativos superaban por mucho a los negativo
s (1.487.752) con ese nivel de escrutinio.
De no haber habido un mínimo de participación, habrían ganado con un 75% de los votos emitidos.
2
K
36
#6
Aokromes
#4
si bueno, me referia que ponian en 5 millones, el 25% del censo como requisito para abrir la central cuando algo asi tendria que ser minimisimo el 50.
0
K
10
#7
HeilHynkel
#6
50% del censo es una animalada. Eso solo lo consigue Corea del Norte y los congresos del PP.
0
K
20
#8
Aokromes
#7
y abrir una central nuclear tambien es una animalada.
0
K
10
#5
sorrillo
*
#2
Otra vez apelando a las mayorías silenciosas.
Cuando se convoca a votar quienes deciden no ir a votar están renunciando a participar de la decisión. Esa es su decisión, no participar de la decisión es su decisión, completamente respetable.
Lo que no es respetable es atribuir esa no participación a un voto en un sentido u otro, que es lo que tristemente insinúas.
0
K
10
#1
mcfgdbbn3
La noticia que Roberto V-RAM no quiere que leas.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
