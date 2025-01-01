edición general
6 meneos
7 clics
Fracasa el referéndum para reactivar la última central nuclear de Taiwán

Fracasa el referéndum para reactivar la última central nuclear de Taiwán

Los votos a favor de reabrir la planta sumaban 4.273.448, una cifra inferior a los 5.000.523 necesarios -equivalentes al 25% del censo electoral- para validar la consulta

| etiquetas: energia , nuclear
5 1 0 K 60 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 60 actualidad
Aokromes #2 Aokromes
ostias que pretendan reabrir una central nuclear con el 25% de los votos es una cerdada.
1 K 24
Heni #3 Heni *
#2 Nada manipulado el referendum... y ni eso
0 K 14
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#2

No dice eso. Los votos a favor fueron el triple de los negativos, pero no llegaron al 25% del censo.

Con todo, los votos afirmativos superaban por mucho a los negativos (1.487.752) con ese nivel de escrutinio.

De no haber habido un mínimo de participación, habrían ganado con un 75% de los votos emitidos.
2 K 36
Aokromes #6 Aokromes
#4 si bueno, me referia que ponian en 5 millones, el 25% del censo como requisito para abrir la central cuando algo asi tendria que ser minimisimo el 50.
0 K 10
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

50% del censo es una animalada. Eso solo lo consigue Corea del Norte y los congresos del PP.
0 K 20
Aokromes #8 Aokromes
#7 y abrir una central nuclear tambien es una animalada.
0 K 10
sorrillo #5 sorrillo *
#2 Otra vez apelando a las mayorías silenciosas.

Cuando se convoca a votar quienes deciden no ir a votar están renunciando a participar de la decisión. Esa es su decisión, no participar de la decisión es su decisión, completamente respetable.

Lo que no es respetable es atribuir esa no participación a un voto en un sentido u otro, que es lo que tristemente insinúas.
0 K 10
#1 mcfgdbbn3
La noticia que Roberto V-RAM no quiere que leas. :-P
0 K 12

menéame