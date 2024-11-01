Fotografías de un jovencísimo Salvador Dalí en la década de 1920 (ENG)  

En la academia (y durante su estancia en la Residencia de Estudiantes), era conocido como un dandi extravagante con pelo largo, patillas, vestimenta elegante al estilo de la estética inglesa y una figura rebelde que criticaba a sus profesores y absorbía influencias como el impresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo y la pintura metafísica. Experimentó ampliamente, creando obras con precisión clásica junto a elementos vanguardistas. Su destreza técnica fue evidente desde muy joven.