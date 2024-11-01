edición general
16 meneos
175 clics
Fotografías de un jovencísimo Salvador Dalí en la década de 1920 (ENG)

Fotografías de un jovencísimo Salvador Dalí en la década de 1920 (ENG)  

En la academia (y durante su estancia en la Residencia de Estudiantes), era conocido como un dandi extravagante con pelo largo, patillas, vestimenta elegante al estilo de la estética inglesa y una figura rebelde que criticaba a sus profesores y absorbía influencias como el impresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo y la pintura metafísica. Experimentó ampliamente, creando obras con precisión clásica junto a elementos vanguardistas. Su destreza técnica fue evidente desde muy joven.

| etiquetas: salvador dalí , 1920 , juventud
13 3 0 K 290 Fotografía
7 comentarios
13 3 0 K 290 Fotografía
Mltfrtk #6 Mltfrtk
"...absorbía influencias como el impresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo..."
Mas tarde absorbería también el franquismo.
3 K 39
#7 luckyy
#6 no entiendo cómo hizo ese giro sabiendo lo que le ocurrió a su amigo
2 K 35
Ripio #1 Ripio
En la última está bastante irreconocible.
1 K 32
skaworld #2 skaworld
#1 La ultima es de su temporada tocando los bongos en Caños de Meca  media
2 K 31
#3 mosquis
#2 Yo creo que es Javier Maroto de La que se avecina.
0 K 9
skaworld #5 skaworld
#3 Hizo un par de bolos tocando el kazoo en "Los Delincuentes"
0 K 12
HeXmit #4 HeXmit
Y Federico. ¡¡ Y FEDERICO !!
0 K 9

menéame