edición general
El foro ultra de Democracia Nacional difundió mensajes a favor de un golpe de Estado y amenazas a Sánchez

Integrantes del chat de Democracia Nacional en Telegram publicaron varios textos en los que instaban a usar la violencia para derrocar al Gobierno. Los activistas también mostraron su interés por los incidentes xenófobos registrados en Torre Pacheco. "Seamos hábiles en la violencia hacia esas ratas", escribió uno de ellos.

Comentarios destacados:      
elGude #1 elGude
Lo normal, vamos. Imaginaos un grupo de telegram de ETA.
11 K 142
linspire #6 linspire
#1 Solo hay que imaginarse un foro antimonárquico, seguro que alguno ha dicho que la guillotina como en Francia funciona contra los reyes.
0 K 10
Ramen #11 Ramen
#1 seguro que en el grupo de telegram de ETA habría menos policías infiltrados que en el de DN sin infiltrar
4 K 56
rutas #13 rutas
#1 Estaría todo encriptado en un código imposible de descifrar... "eskerrik asko", "sasikume", "txantxa"... y cosas así.
0 K 10
Libre_albedrío #7 Libre_albedrío
Por mucho menos, en el País Vasco y Navarra, vivíamos con las fuerzas de seguridad del estado patrullando las calles y deteniendo a cualquiera por motivos ...
5 K 62
#16 Jatetu
#7 En Menéame he leído celebrar asesinatos de ETA o llamar a la violencia contra "fascistas" (recordemos que según la izquierda subnormal a la que sirve menéame como altavoz, al menos el 75% de la población es fascista).
0 K 5
fareway #2 fareway
Lo gracioso es que se hacen llamar “Democracia”… seguid tragando bilis, fachas
4 K 55
#4 ombresaco
#2 Restringiendo el significado de "demos" a lo que quieras (exluyendo a mujeres, o a negros, o a esclavos, o, en este caso a rojos y a antiespañoles), todo es susceptible de ser democracia.

La democracia es guay, y salvo contadas excepciones, todo el mundo es democrático
tresubresdobles.com/estos-son-los-unicos-seis-paises-del-mundo-que-rec
0 K 11
Torrezzno #8 Torrezzno
Habría que hacer como en Nepal y prohibir las redes sociales. Así se acabaría toda la tontería esta del fascismo :troll:
1 K 25
linspire #10 linspire
#8 Lo mejor es no dejar votar a la gente, porque los subnormales no tienen que tener derecho a votar.
0 K 10
ummon #15 ummon
#10 Hay una novela (Poder simbiocrata), donde el voto tiene un “peso” y no es igual para todos.
Es una Utopía (hemos sobrevivido al cambio climático) y una distopia pues la democracia ya no es una persona=un voto y además hay un grupo de poder elitista (que también tiene su lado utópico pues es más benigno de lo usual)
¿Quién calcula el peso? . Pues las IA y aquí hay para todos los gustos.
0 K 12
mariKarmo #3 mariKarmo
“Democracia”

LOL
0 K 17
poyeur #12 poyeur
La noticia sería que DN tuviese un foro que no fuera ultra ;)
1 K 13
#17 Jatetu *
nope.
0 K 5
#5 Jatetu
Y en Men'eame se han "difundido mensajes de odio, incluyendo a favor de la violencia verbal y asesinato" a los "enemigos" políticos de tarados.

Y?
5 K -42
#14 Jatetu *
#9 Es la izquierda subnormal haciendo eco de propaganda en forma de gente a la que le da un sofoco de estar tan ofendida... por cosas que ellos mismos hacen mucho más.

Es muy ridículo cuando se mira desde fuera, pero ellos no se pueden salir del papel de estar muy serios, muy preocupados y muy indignados.
0 K 5

