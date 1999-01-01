Fórmula 1: Malasia descartó volver a albergar un Gran Premio por altos costos y calendario

Malasia descartó los planes de reanudar su Gran Premio anual de Fórmula 1 en un futuro próximo, alegando los altos costos de patrocinio. El país del sudeste asiático recibió por primera vez la carrera en 1999 en su Circuito Internacional de Sepang (SIC) y la última en 2017. Malasia se retiró oficialmente al año siguiente del calendario de la Fórmula 1 debido al aumento de los costos de organización del evento. Su ministra de Deportes, Yeoh, afirmó que su celebración supondría un gasto anual de unos 71 millones de dólares para el gobierno.