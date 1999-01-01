edición general
Fórmula 1: Malasia descartó volver a albergar un Gran Premio por altos costos y calendario

Malasia descartó los planes de reanudar su Gran Premio anual de Fórmula 1 en un futuro próximo, alegando los altos costos de patrocinio. El país del sudeste asiático recibió por primera vez la carrera en 1999 en su Circuito Internacional de Sepang (SIC) y la última en 2017. Malasia se retiró oficialmente al año siguiente del calendario de la Fórmula 1 debido al aumento de los costos de organización del evento. Su ministra de Deportes, Yeoh, afirmó que su celebración supondría un gasto anual de unos 71 millones de dólares para el gobierno.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ahí va Madrid xD
Será por perres!
7 K 96
platypu #3 platypu *
#1 Por que solo nombras el de Madrid y no de las otras decenas de ciudades que lo han albergado en los ultimos años? O mejor aun por que no dices nada del otro circuito en España. Ni respondas
1 K 4
valandildeandunie #6 valandildeandunie *
#3 Porque Montmeló es el circuito preferido de todos los equipos de F1 por sus características, las otras ciudades o bien son capitales de dictaduras hasta arriba de petróleo o son del país de la empresa dueña de la F1.
Y, ah, ningún GP está financiado con dinero público por el mismo partido condenado tres veces por financiación ilegal que ya hizo lo mismo en València dejando a la ciudad en la ruina.


Si no tienes ni idea de lo que hablas mejor callate la boca y deja de hacer el ridículo. Por el bien de tus cuidadores.
3 K 40
platypu #9 platypu *
#6 Tienes 5 años mentales verdad? Ni una cosa de la que has dicho es cierta
0 K 7
valandildeandunie #10 valandildeandunie *
#9 No, afortunadamente no soy de derechas como tú.

Simplemente soy una persona normal que disfruta dejando en ridículo a seres como tú.
0 K 10
platypu #11 platypu *
#10 Vamos, que no tienes ni puta idea de lo que hablas y solo eres un mentiroso
0 K 7
valandildeandunie #13 valandildeandunie
#11 No has sido capaz ni de dar un simple argumento,limitando tus contestaciones a sendas gilipolleces de alguien que está por alfabetizar.
0 K 10
platypu #18 platypu
#13 Paises bajos, dictadura, italia, dictadura, reino unido, dictadura, hungria, dictadura, japon, dictadura, australia, dictadura, alemania, dictadura, brasil, dictadura, mexico, dictadura, belgica, dictadura, china, dictadura, austria, dictadura, canada, dictadura, francia, dictadura, portugal, dictadura. Mejor callate y no seas un ignorante, o peor aun, un mentiroso
0 K 7
valandildeandunie #20 valandildeandunie
#18 Se nota que eres de derechas, lo cual significa tener graves carencias intelectuales y cognitivas tal y como la ciencia ha explicado en decenas de ocasiones,de ahí que no sepas leer una frase tan sencilla como es "los nuevos circuitos urbanos".

Singapur: Dictadura
Arabia Saudí: Dictadura
Azerbaiyán: Dictadura
Las Vegas: País de la empresa dueña de la F1
Miami: País de la empresa dueña de la F1.
0 K 10
platypu #23 platypu
#20 No sabes ni leer tus propios mensajes, era de esperar con tus limitaciones
0 K 7
valandildeandunie #25 valandildeandunie
#23 Una de las características más evidentes de la falta de capacidades cognitivas aceptables para un ser humano medio es la carencia de interpretación del contexto de una conversación.

De ahí que no seas capaz de entender que estamos hablando del contexto de que Madrid es un circuito urbano que se añade a la moda de la F1 de hace unos años de hacer solamente circuitos urbanos, básicamente en dictaduras o en el país de la empresa dueña de la F1 para abrir su mercado a dicho país.
0 K 10
Verdaderofalso #27 Verdaderofalso
#20 sin contar que el actual presidente de la FIA es…
Principal patrocinador de la una escudería es…
0 K 20
valandildeandunie #30 valandildeandunie
#27 El actual presidente de la FIA es...

un destrozador de coches de F1 xD xD

youtu.be/RXiDwLFG2sU?si=ToHEtSxO2Q9QELkD

Y esa petrolera también es patrocinadora principal del campeonato de F1.

Que ahora caigo que Petronas es malaya, es el patrocinador principal de Mercedes y ni por esas quiere pagar por tener un GP en su país.
0 K 10
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso *
#6 #9 f1 con países cuestionables:
Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Rusia, China, Hungría (comunista), Sudáfrica (apertheid), Argentina (dictadura)

Se llama “sportswashing” aunque Rusia se cayó del calendario de celebrar eventos internacionales por la guerra.

Por cierto el GP de Europa es el de Azerbaiyán :shit:
3 K 53
valandildeandunie #16 valandildeandunie
#14 Que el GP de Europa sea en una dictadura camuflada es todo un símbolo de la situación actual xD xD
0 K 10
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#16 no participan en Eurovisión?
Pues ea
0 K 20
#28 Strandedandbored
#9 Dios, te acaban de meter un zasca épico y vienes a por más? Es masoquismo o estupidez? No hace falta que contestes.
0 K 13
platypu #29 platypu
#28 Otro que viene con la espuma en la boca y capacidades limitadas
0 K 7
Dragstat #22 Dragstat
#3 añado a los argumentos de #6 que el de Madrid se trata de un circuito urbano. Lo que empeora las cosas y en todo caso debería de ser comparado con otros circuitos urbanos de F1.
2 K 50
Verdaderofalso #24 Verdaderofalso
#22 eso es lo que necesita la F1 otro circuito urbano, aburrido y que solo sea emocionante pro saber cuántos coches se van contra los muros
1 K 30
#31 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 Tiene gracias que le digas que se calle si no sabe de lo que habla:

"ningún GP está financiado con dinero público"

www.elnacional.cat/oneconomia/es/economia/govern-invierte-25-millones-

Y es que encima te lo pone en la entradilla, que Malasia se retiró por lo que le costaba al gobierno cada año.

Y en Valencia el dinero vino de la generalitat, un pufo de casis 300 M€ que "no iba a costar un € público", decía Camps de golf, que ahora pretende volver a presentarse. Pero nadie se arruinó.
0 K 16
valandildeandunie #32 valandildeandunie
#31 Ya es casualidad que te dejes la parte de "por el mismo partido condenado tres veces por financiación ilegal que ya hizo lo mismo en València dejando a la ciudad en la ruina."

Será un descuido, verdad? :roll:
0 K 10
#33 Tunguska08Chelyabinsk13
#32 "ningún GP está financiado con dinero público por el mismo partido condenado tres veces por financiación ilegal que ya hizo lo mismo en València dejando a la ciudad en la ruina."

No tiene sentido esa frase. Pero vamos si lees mi comentario anterior es dificil que puedas inferir que defiendo al PP.
0 K 16
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#3 tranquilo, que el GP de España acaba su contrato en 2026 y ya hay bastantes voces en contra de la renovación del mismo.
1 por costes
2 por el GP de Madrid y que no tengamos dos carreras en el país
3 lleva muchos años en el calendario y aunque se ha renovado el Circuit e instalaciones es uno de los contrapuntos

Y como apunte, dejaría de llamarse GP de España porque Madrid llevaría ese nombre.

Pero vamos que la F1 pide cifras astronómicas para albergar GP es un hecho y un derroche de dinero
1 K 30
platypu #12 platypu
#7 Entonces hasta ahora te parecia bien que hubiera carrera en España, ahora ya no. Eres tan previsible
0 K 7
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#12 pues no, he estado bastante en contra de la iniciativa pública para albergar GP, pero si tu lo dices habrá que creerte
0 K 20
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Pues mira que Malasia le da mil vueltas al 80% de actuales GP.
2 K 49
victorjba #8 victorjba
¿71 millones? En Madrid es gratis y eso que tienen que hacer el circuito, que en Malasia lo tienen hecho.
2 K 49
vviccio #26 vviccio
El próximo será en Israel.
0 K 12
#2 perej
Deben ser unos rojeras, que no apoyan a la iniciativa privada.
0 K 11
#5 Albarkas
Los mejores destrozos económicos organizando eventos, los de Madrid
0 K 11
#19 Alcalino
Pero el campeonato de Madrid no es problema

Porque lo pagas tu
0 K 10

