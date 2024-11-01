El fondo Hostelería Carrusel se niega a prorrogar los contratos de los inquilinos de dos bloques del barrio Carolinas Altas, a los que amenaza con un desalojo

Todo empezó con unas circulares. "Aparecieron por la mañana en todos los rellanos", recuerda Fini. Fue hace apenas mes y pico. El 16 de julio, en pleno verano. Así se enteraron los vecinos de la calle Pascual de la Mata nº 23, en Alacant, de que su edificio cambiaba de manos. De que Hostelería Carrusel SL lo había adquirido. "Las circulares incluían la nueva cuenta bancaria, para que empezáramos a hacer ahí los pagos del alquiler, y nos informaban de que se pondrían en contacto con nosotros para concertar una serie de reuniones personales"-