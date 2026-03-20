Los nuevos pronósticos suponen una rebaja de dos décimas respecto a la última actualización. El Fondo reclama una “acción más contundente” del Gobierno para afrontar la crisis de la vivienda y aconseja eliminar el control de alquileres.
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La inversión en las renovables demuestra que es la elección acertada de España estas dos últimas décadas.
Y a pesar de que la revisión es a la baja, porque obviamentente las decisiones del anaranjado basadas en lo que dice el alcohólico de Hegseth, el marido de la Ivanka y el otro judío afectan globalmente.
Probablemente cuando completen la misma revisión a Francia y Alemania, sea también a la baja pero incluso mayor.