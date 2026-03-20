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El FMI recorta la previsión de crecimiento de España hasta el 2,1% este año por la guerra de Irán

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España hasta el 2,1% este año por la guerra de Irán

Los nuevos pronósticos suponen una rebaja de dos décimas respecto a la última actualización. El Fondo reclama una “acción más contundente” del Gobierno para afrontar la crisis de la vivienda y aconseja eliminar el control de alquileres.

| etiquetas: fmi , previsión 2026
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7 comentarios
8 1 0 K 111 actualidad
unaqueviene #2 unaqueviene
España va a reventar de turismo este verano.
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JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Gracias Trump, gracias Netanyahu y también muy bien los lamebotas que les apoyan en todos los países aquí destacamos a Ayuso Abascal o Feijoo. Ale a tomar por el culo hijos de puta
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#3 Grahml
A mí lo que más me llama la atención es que incluso con previsiones "negativas" , España va a crecer todavía el doble que por ejemplo Francia o Alemania.
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#4 Troll_hunter
#3 España tiene acceso a energía más barata que Alemania o Francia, imagino que va por ahí.
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#5 Juantxi
#4 Tenemos energía más barata porque conseguimos echar a M. Rajoy y su banda de secuaces, porque si no todavía tendríamos bloqueada la energía solar y eólica. De aquello os quedan pendientes de pagar indemnizaciones a alguno inversores perjudicados.
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#6 Troll_hunter
#5 Pero yo coincido contigo, por qué dices "os quedan" ?
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#7 Grahml *
#4 Cierto.

La inversión en las renovables demuestra que es la elección acertada de España estas dos últimas décadas.

Y a pesar de que la revisión es a la baja, porque obviamentente las decisiones del anaranjado basadas en lo que dice el alcohólico de Hegseth, el marido de la Ivanka y el otro judío afectan globalmente.

Probablemente cuando completen la misma revisión a Francia y Alemania, sea también a la baja pero incluso mayor.
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menéame