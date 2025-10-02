La Flotilla Sumud sigue su misión hacia Gaza pese a las intercepciones de Israel

La Global Flotilla Sumud, diezmada por las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de Israel, continúa su travesía para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Gobiernos de distintos países siguen de cerca la misión y en varias ciudades del mundo se convocan protestas contra la intervención israelí. “Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario”.
Y las detenciones son en aguas internacionales. Con que los que incumple. El derecho internacional son los de siempre.
Ya salen en los telediarios de todo el mundo.
Lo cierto es que la situacion de los palestinos no ha cambiado
Te ha contestado con una lógica impecable respecto a lo que hace Israel con la ayuda humanitaria.
No es ya que demuestres nula inteligencia o humanidad, es que cada comentario tuyo da más asco y crea más rechazo que el anterior.
Aunque la intención pueda ser buena, no tiene ni pies ni cabeza.
Si Israel quisiese abrir un corredor humanitario ya lo habria hecho en la frontera sur. De hecho, ya entran suministros, con la supervisión de Israel
Y la ayuda que lleva la flotilla ( si no la han arrojado ya al mar) es irrelevante para ayudar a los gazaties.
Sólo espero que no quieran hacerse los héroes y acabe la cosa mal,
El elefante en la habitación es que Israel quiere que pasen hambre y enfermedades para que mueran o se marchen.
Y pensar que los judíos pasaron por un holocausto...
Solo digo que lo que pretende la flotilla es irreal , y lo sabe todo el mundo, incluso ellos.
Son unos valientes, ya vale de infantilizar o poner de estúpidos a gente que da mil vueltas en moral a los que los critican, lamiendo el culo a los de siempre y propagando el mensajito como quien no quiere la cosa. La mayoría manipulados como bobos.