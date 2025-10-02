La Flotilla Sumud sigue su misión hacia Gaza pese a las intercepciones de Israel

La Global Flotilla Sumud, diezmada por las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de Israel, continúa su travesía para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Gobiernos de distintos países siguen de cerca la misión y en varias ciudades del mundo se convocan protestas contra la intervención israelí. “Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario”.