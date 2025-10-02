edición general
La Flotilla Sumud sigue su misión hacia Gaza pese a las intercepciones de Israel

La Flotilla Sumud sigue su misión hacia Gaza pese a las intercepciones de Israel

La Global Flotilla Sumud, diezmada por las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de Israel, continúa su travesía para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Gobiernos de distintos países siguen de cerca la misión y en varias ciudades del mundo se convocan protestas contra la intervención israelí. “Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario”.

36 comentarios
pip #4 pip
Según el tracker globalsumudflotilla.org/tracker/ hay unos 23 barcos que siguen navegando o_o Esto sí que no me lo esperaba yo, pensaba que esta noche ya los habrían capturado todos. Qué raro...
alcama #6 alcama
#4 Bueno, no es raro con los efectivos que ha mandado Israel. Primero unos y luego otros, no hace falta interceptarlos todos el mismo dia
Ovlak #7 Ovlak
#4 No sé, a mí no me parece tan raro. Capturar medio centenar de embarcaciones sin usar fuerza letal no debe ser tarea fácil. Esperemos que no se les dé por empezar a usarla, porque de estos te puedes esperar cualquier cosa.
pip #13 pip
#7 igual esperan a que lleguen a puerto para detenerlos en tierra con total comodidad. A saberse.
Ovlak #25 Ovlak
#13 Dudo que en tierra vayan a tener más comodidad. Ahí hay que lidiar no sólo con los activistas sino con cientos de miles de palestinos en estado de absoluta desesperación. Lo que se dice "cómodo" no parece.
pip #26 pip
#25 pues no sé. El Mikeno que es el que está dentro de aguas de Gaza lleva horas reportando 0 nudos.
Ovlak #27 Ovlak
#26 Lo vi. Hay otros que llevan horas sin reportar aunque los siguen calificando con el estado "en navegación". Pensé que podría ser para evitar su localización, pero dudo que las ISF necesiten de esa información para saber donde está cada uno.
pip #29 pip
#27 no, claro. Con el radar tienen que estar viéndolos incluso con mayor precisión que ese tracker. Por eso no será.
Ovlak #32 Ovlak
#29 Acaban de actualizar y ya sólo quedan 5 naves. El resto están interceptadas o se asumen como tal.
pip #34 pip
#32 hay dos en "legal support" que están reportando prácticamente en Chipre, igual se las piraron...
#18 soberao
#7 Claro que hagan como en Palestina que demuestren al mundo que son unos terroristas asesinando a personas que navegan en aguas internacionales.
Ovlak #24 Ovlak
#18 Ya no tienen nada más que demostrar. Todo el mundo sabe lo que son y el que no lo sabe es porque se tapa los ojos y/o quiere sucumbir a los titanicos esfuerzos de la propaganda sionista. Si no lo han hecho todavía es por no perjudicar esos esfuerzos, no porque el crimen vaya a ser más atroz de los que ya han cometido.
mosfet #12 mosfet
#4 Yo igual, pensé que lo harían todo rápido para estar el menor tiempo posible ante los focos de la opinión pública mundial, estamos en un momento interesante, han conseguido que muchísima gente esté pendiente de las barbaridades que están haciendo y tomen conciencia de que está mal.
#17 soberao *
#4 Hay un barco dentro de las aguas territoriales de Palestina, el Mikeno. Dijeron (los listos) que no iban a llegar y han llegado. A chuparla el sionismo y a donar para preparar la siguiente flotilla. globalsumudflotilla.org/get-involved/  media
Ze7eN #28 Ze7eN
#4 Uno de ellos, de hecho, ha conseguido entrar en aguas de Palestina: www.meneame.net/story/barco-flotilla-logra-entrar-aguas-palestina
#1 ombresaco *
Si no son aguas iraelíes, y fueran escoltados, ¿se podría decir que es una agresión a un país de la OTAN?
Sacronte #2 Sacronte
#1 "Si Israel está implicado, las leyes no se cumplen" Esto resume todo, mejor dicho es dificil.
#5 ombresaco
#2 En general, en política internacional, las leyes son una excusa
Aokromes #19 Aokromes
#1 no.
#22 ombresaco
#19 ¿por qué? Preguna seria. ¿Se puede atacar fuera de aguas propias a un buque de un ejército extranjero sin que se considere agresión?
#35 ombresaco
#31 Según el enlace de #23, al no estar en Europa (por la costa, no sé exactamente cuál es el límite), aunque fueran aguas internacionales y España lo quisiera considerar una agresión, no podría invocar a la OTAN
Ovlak #31 Ovlak
#22 En esto no existen las actuaciones "de oficio". Si un estado miembro no invoca los artículos del tratado, aunque tuviera derecho a hacerlo, es como si la agresión no existiese. De todas formas no creo que se pueda invocar el tratado de la OTAN cuando la agresión se produce fuera del territorio del estado miembro.
#30 Toponotomalasuerte
#1 no van a transitar por aguas israelíes, van a gaza. Así que son aguas palestinas.

Y las detenciones son en aguas internacionales. Con que los que incumple. El derecho internacional son los de siempre.
salteado3 #15 salteado3
#11 La flotilla pretende poner en evidencia (aún más) a Israel. Y lo está consiguiendo: ya se habla de piratería, secuestro e ilegalidades varias como apropiarse de una zona imaginaria del mar.
Ya salen en los telediarios de todo el mundo.
alcama #16 alcama
#15 Claro, hasta que no se ha hecho esto de la flotilla no sabiamos lo que ocurría en la zona.
Lo cierto es que la situacion de los palestinos no ha cambiado
salteado3 #21 salteado3
#16 Se trata de desmontar las mentiras y dejar en evidencia a Israel. Queda más que claro que quieren que los palestinos mueran de hambre, enfermedades (barato) o sus bombas. Y se mantiene el foco mediático en lo hijos de fruta que son para que los políticos no caigan en la tentación de alinearse con Israel (el dinero manda).
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
a ver si han "detenido" a los famosetes...y los que han "pasado" son carne de cañon
Lyovin81 #20 Lyovin81
¿Cómo que a ti qué te cuenta?
Te ha contestado con una lógica impecable respecto a lo que hace Israel con la ayuda humanitaria.
No es ya que demuestres nula inteligencia o humanidad, es que cada comentario tuyo da más asco y crea más rechazo que el anterior.
#14 Xoche *
El problema de todo esto es que a este estado paria en el que se va a convertir Israel se le permite todo. Inventarse una zona de exclusión, adueñarse de una parte del Mediterráneo y sin consecuencias. Para que cojones se manda a ese patrullero de altura que ha permitido que en aguas internacionales los putos sionistas abordaran varios barcos? Una vez más le lamemos el escroto a los israelíes. Estoy en este momento escuchando al Albares una vez más en su rol más pusilánime y no me sorprende…   » ver todo el comentario
alcama #3 alcama *
Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario

Aunque la intención pueda ser buena, no tiene ni pies ni cabeza.
Si Israel quisiese abrir un corredor humanitario ya lo habria hecho en la frontera sur. De hecho, ya entran suministros, con la supervisión de Israel

Y la ayuda que lleva la flotilla ( si no la han arrojado ya al mar) es irrelevante para ayudar a los gazaties.

Sólo espero que no quieran hacerse los héroes y acabe la cosa mal,
#8 archiputoamo
#3 "la ayuda es irrelevante" tú si que eres irrelevante, en tu casa cobrando por meter mierda en las redes, porque no creo que seas tan así gratis
Mangione #36 Mangione
#8 Te sorprendería lo que la idiocia es capaz de hacer gratis...
salteado3 #9 salteado3
#3 ¿Tú has visto cómo "distribuye" Israel la ayuda? Es un cebo para matar a los palestinos como ratas.

El elefante en la habitación es que Israel quiere que pasen hambre y enfermedades para que mueran o se marchen.

Y pensar que los judíos pasaron por un holocausto...
alcama #11 alcama
#9 ¿Y a mi que me cuentas?

Solo digo que lo que pretende la flotilla es irreal , y lo sabe todo el mundo, incluso ellos.
#33 Toponotomalasuerte
#3 lo que mas me toca los cojones es que no solo lidian con exponer un genocidio y abrir un corredor humanitario, si no que hay que lidiar con los medios y los estúpidos manipulados que lejos de colaborar intentan poner palos en las ruedas con cada paso que dan.
Son unos valientes, ya vale de infantilizar o poner de estúpidos a gente que da mil vueltas en moral a los que los critican, lamiendo el culo a los de siempre y propagando el mensajito como quien no quiere la cosa. La mayoría manipulados como bobos.
