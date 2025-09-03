Florida planea poner fin a todas las obligaciones estatales en materia de vacunación, incluidas las escuelas (ENG)

Florida planea poner fin a todas las obligaciones estatales en materia de vacunación, incluidas las que afectan a los niños para asistir a la escuela, según anunció el miércoles el director general de Sanidad del estado, Joseph Ladapo, quien comparó estos requisitos con la «esclavitud». El anuncio fue rápidamente condenado por los expertos en salud pública, quienes advirtieron de que esta medida podría provocar graves brotes entre los niños, los turistas y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.
"En 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron los resultados de una encuesta realizada por Internet en la que se revelaba que el 4 % de los adultos encuestados afirmaba haber bebido o hecho gárgaras con soluciones diluidas de lejía, agua jabonosa y otros desinfectantes con el fin de protegerse del coronavirus. Extrapolando estos datos a la
Cuanto antes entendamos que nos enfrentamos a bestias sin raciocinio, antes podremos darle una solución.
Nada, no os preocupeis, que si algo no falta en el mundo son estadounidenses
Esos idiotas no saben bien la que se les viene encima, después de los créditos estudiantiles impagables van a meterse en las facturas hospitalarias que los rematen