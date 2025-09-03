edición general
Florida planea poner fin a todas las obligaciones estatales en materia de vacunación, incluidas las escuelas (ENG)

Florida planea poner fin a todas las obligaciones estatales en materia de vacunación, incluidas las que afectan a los niños para asistir a la escuela, según anunció el miércoles el director general de Sanidad del estado, Joseph Ladapo, quien comparó estos requisitos con la «esclavitud». El anuncio fue rápidamente condenado por los expertos en salud pública, quienes advirtieron de que esta medida podría provocar graves brotes entre los niños, los turistas y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Catacroc #1 Catacroc
¿Pero que clase de anormales han puesto al mando? Esto va camino de ser una desgracia de la que tardarán muchos años en recuperarse.
johel #4 johel
#1 Una vacuna es infinitamente mas barata que un tratamiento medico. Aunque sea una falsa dicotomia pensar que no son anormales... los anormales son los que les han elegido.
#6 Eukherio
#1 Para mí siempre ha sido un colapso del sistema en toda regla. Han llegado al punto en que los ultras más tontos tienen el poder y legislan a golpe de tweet. Me lo temía desde hace años, pero Idiocracia ha terminado por convertirse en un documental. En Estados Unidos se hace viral un colgao que dice que el agua es mierda y que hay que beber gasolina porque es lo que le da energía a los coches y al día siguiente tienes a mil en el hospital jodidos por haber bebido gasolina.
Sandman #17 Sandman
#6 Gasolina no, pero recuerda que durante el COVID decían que bebiendo lejía matabas al bicho, y claro...

"En 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron los resultados de una encuesta realizada por Internet en la que se revelaba que el 4 % de los adultos encuestados afirmaba haber bebido o hecho gárgaras con soluciones diluidas de lejía, agua jabonosa y otros desinfectantes con el fin de protegerse del coronavirus. Extrapolando estos datos a la

Eibi6 #7 Eibi6
#1 floridamans{shit}
valandildeandunie #13 valandildeandunie *
#1 Son de derechas. Con eso basta para explicarlo.

Cuanto antes entendamos que nos enfrentamos a bestias sin raciocinio, antes podremos darle una solución.
#15 Hombre_de_Estado
#1 Es como sí EE.UU. fuera el único país que apuesta de verdad por el decrecimiento: económico con aranceles, demográfico sin vacunas... :shit:
millanin #3 millanin *
Luego vendrán los lloros y seguramente la culpa será de los wokes.
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#3 "Es que nos quedamos sin niños...esto es el Gran Reemplaso {TM} "
Nada, no os preocupeis, que si algo no falta en el mundo son estadounidenses :-P
millanin #14 millanin
#5 ya. Se van a convertir en reservorio y fuente de plagas.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Menuda panda de taraos.
Ainhoa_96 #10 Ainhoa_96
Libertad.. para ir directos a convertirse en un país subdesarrollado. Esto no lo vieron venir los sociólogos, la reversión del desarrollo, habrá que ponerle nombre al fenómeno.
efectogamonal #18 efectogamonal
Awesome, ahora que Darwin haga bien su trabajo en los Esclavos Unidos y empiece por allí {0x1f525}
Ze7eN #12 Ze7eN *
España y el resto de países deberían denegar el visado a cualquier estadounidense que no esté vacunado. Son un peligro mundial. Es un Estado fallido.
#16 Suleiman
Aplican el "que cada uno haga lo que le da la gana", pero no entienden que esto es un problema global que les afectará si o si a todos si hay una epidemia....
Sacronte #8 Sacronte
Espero que no vaya nadie a Florida de turismo, se puede infectar de cualquier cosa como si estuviera en cualquier selva perdida de Centroamérica.
#9 solojavi
Tiene su lógica, la sociedad se está volviendo muy woke y hay que hacer una limpieza para que sobrevivan los más fuertes, ¡que muera la inteligencia! :troll:
Esos idiotas no saben bien la que se les viene encima, después de los créditos estudiantiles impagables van a meterse en las facturas hospitalarias que los rematen :palm:
Raziel_2 #11 Raziel_2
#9 ¿Facturas hospitalarias? Las funerarias se estan frotando las manos.
