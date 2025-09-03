Florida planea poner fin a todas las obligaciones estatales en materia de vacunación, incluidas las escuelas (ENG)

Florida planea poner fin a todas las obligaciones estatales en materia de vacunación, incluidas las que afectan a los niños para asistir a la escuela, según anunció el miércoles el director general de Sanidad del estado, Joseph Ladapo, quien comparó estos requisitos con la «esclavitud». El anuncio fue rápidamente condenado por los expertos en salud pública, quienes advirtieron de que esta medida podría provocar graves brotes entre los niños, los turistas y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.