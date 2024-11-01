edición general
7 meneos
91 clics
De Florida al mundo: los topónimos que son herencia directa del Imperio español

De Florida al mundo: los topónimos que son herencia directa del Imperio español  

Existen miles más de palabras que forman parte de Estados Unidos y tienen una raíz común: el español. Desde los tiempos del Imperio español, que durante más de tres siglos exploró, cartografió y colonizó un gran abanico de regiones del actual territorio estadounidense, su presencia dejó una huella indeleble en la geografía del país y que está por todas partes: en los mapas, en los letreros de las carreteras o en las actas fundacionales de ciudades, condados y estados enteros.

| etiquetas: ee.uu , españa , topónimos , historia
6 1 0 K 68 cultura
2 comentarios
6 1 0 K 68 cultura
#1 Borgiano
Y nada menos que ocho estados de EEUU también tienen nombre español.
0 K 7
#2 Pájaroloco
Eso en EEUU, no digamos en Latinoamérica. Por ej en Colombia hay 14 ciudades y pueblos con el nombre de Barcelona.
0 K 6

menéame