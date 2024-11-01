edición general
5 meneos
28 clics
Flores de papel de 1.000 años de antigüedad, selladas en una cueva [Eng]

Flores de papel de 1.000 años de antigüedad, selladas en una cueva [Eng]  

Entre las casi 500 cámaras y templos que se conservan en las Cuevas de Mogao, repletos de estatuas y pinturas murales que abarcan un milenio de arte budista, un espacio en particular, conocido como la Cueva 17, reveló algunos objetos extraordinarios. Fue excavado a principios del siglo XX por el arqueólogo Marc Aurel Stein. Entre ellos se encontraban una serie de flores de papel cortadas y dobladas, varias de las cuales forman parte de la Colección Textil Stein , conservada en el Museo Británico y el Museo Victoria y Albert de Londres.

| etiquetas: papel , china , arte , cueva
4 1 0 K 103 Arqueología
sin comentarios
4 1 0 K 103 Arqueología

menéame