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Florentino discute con un socio, retiran dos pancartas y Vinícius y Mbappé, los señalados

Florentino discute con un socio, retiran dos pancartas y Vinícius y Mbappé, los señalados

Los jugadores se llevaron una sonora pitada cuando salieron a calentar, el club aumentó el ruido de la megafonía pero se intuyeron pitos también a Mbappé

| etiquetas: mbappe , vinicius , real madrid , florentino , discute
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3 comentarios
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loborojo #2 loborojo
Florentino representa fielmente el concepto de libertad y democracia de la derecha madrileña
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alfre2 #1 alfre2
Todos aquí, esperando la crónica del ABC :troll:
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ronko #3 ronko
#1 Pasará a llamarse DEF. :troll:
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menéame