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Florentino discute con un socio, retiran dos pancartas y Vinícius y Mbappé, los señalados
Los jugadores se llevaron una sonora pitada cuando salieron a calentar, el club aumentó el ruido de la megafonía pero se intuyeron pitos también a Mbappé
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