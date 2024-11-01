edición general
Flightradar24 desmiente que el avión de Von der Leyen sufriera disrupción del GPS [EN]

Flightradar24, web de referencia que monitoriza 24h al día todos los vuelos del mundo, ha desmentido que se produjera interferencia alguna con el vuelo de Von der Leyen de Varsovia (Polonia) a Plovdiv (Bulgaria), como han afirmado diversos medios de comunicación. Según este monitorizador, "lo que podemos deducir de los datos" es lo siguiente: "El vuelo tenía una duración prevista de 1 hora y 48 minutos. Tardó 1 hora y 57 minutos." y "El transpondedor de la aeronave informó una buena calidad de señal GPS desde el despegue hasta el aterrizaje."

etiquetas: flightradar24 , von der leyen , gps , rusia
#2 diablos_maiq
¿Desde cuándo se permite que unos datos reales estropeen una buena noticia?

#1 ChatGPT
Qué sabrá flightradar de transponedores! xD

#3 Veelicus
Llevamos ya unos cuantos años presentando al enemigo ruso, cada dia se da un paso mas para justificar una guerra contra los rusos.

#5 johel
Llevan todo el dia dando la matraca en todas las cadenas con el tema, diciendo que han aterrizado con mapas en papel etc etc.

#4 Catacroc
A mi, desde el principio la historia de "nos han jaqueado el GPS y hemos tenido que aterrizar con el mapa de papel" me ha parecido de credibilidad 0. Y la siguiente parte de "han sido los rusos" al minuto 1 del incidente ya me ha parecido de risa. Podria haber sucedido por una docena de motivos y haria falta una investigación exhaustiva para saber que ha pasado con exactitud.

#7 ChatGPT
#4 sirve para vender miedo, y hay muchos dispuestos a comprar

#8 perica_we
#4 no sé yo si tendrían mapas de papel a bordo o un simple móvil con gmaps xD
pd.- y a peor... el controlador aéreo les podría guiar con rumbos

#6 pepel
Estuvo con Trump y le picaba la oreja.

#9 pascuaI
No me digas, otro bulo más anti Rusia de la bruja esta que tenemos ahí destruyendo la UE.


