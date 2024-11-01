Flightradar24 desmiente que el avión de Von der Leyen sufriera disrupción del GPS [EN]

Flightradar24, web de referencia que monitoriza 24h al día todos los vuelos del mundo, ha desmentido que se produjera interferencia alguna con el vuelo de Von der Leyen de Varsovia (Polonia) a Plovdiv (Bulgaria), como han afirmado diversos medios de comunicación. Según este monitorizador, "lo que podemos deducir de los datos" es lo siguiente: "El vuelo tenía una duración prevista de 1 hora y 48 minutos. Tardó 1 hora y 57 minutos." y "El transpondedor de la aeronave informó una buena calidad de señal GPS desde el despegue hasta el aterrizaje."