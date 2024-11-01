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Flick: “¿La bandera de Palestina de Lamine? No me gusta eso, nos dedicamos a jugar al fútbol”

Son cosas que normalmente no me gustan. Lo he hablado con él y le he dicho que si él quiere hacerlo es decisión suya. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Cuando veo la gente en la calle llorando de emoción te das cuenta porque estamos aquí, y esto para mí es lo más importante, lo primero.

| etiquetas: flick , lamine yamal , palestina , bandera
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
eskape #1 eskape
No sorprende. Es alemán y como siempre, están en el lado equivocado de la historia.
Viva er furbo
16 K 171
#9 Barriales
#1 y aunque entrene al Barca 100 años, no aprenderá ni catalán y mucho menos español.
0 K 7
carakola #3 carakola
Parece la excusa de todo el país: yo solo jugaba al fútbol, yo solo fabricaba pesticidas, yo solo fabricaba hornos...
9 K 122
jonolulu #4 jonolulu
A mi no me gustan los genocidios. Cada uno tiene sus prioridades
5 K 86
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Es verdad que el genocidio no enturbie la fiesta del jurgol
7 K 79
eskape #7 eskape
Y que conste que soy del Madrid y no corren buenos tiempos para nosotros los vikingos, pero creo que el gesto de Lamine Yamal, al que odio profundamente, futbolísticamente hablando, se merece un aplauso bien grande, al igual que hizo Mbappé cuando llamó a luchar con la extrema derecha: www.relevo.com/futbol/eurocopa-masculina/mbappe-francia-olvidaron-futb
4 K 51
eskape #13 eskape
#12 Quizás, pero yo creo que, en este caso, ese chaval tiene la cabeza en ciertos temas bastante bien amueblada, al igual que también la tienen otros futbolistas que tiran para el lado contrario, como Carvajal o Joselu o ...
3 K 45
ombresaco #11 ombresaco
¿le preguntaron por la expulsión de competiciones a Rusia? Escondió la carta de "no mezclar deporte y política" y sacó la carta de "es una invasión y hay que evitar que estas cosas pasen, aunque sea un pequeño gesto"?
3 K 42
founds #5 founds
Cuando veo la gente en la calle llorando de emoción te das cuenta porque estamos aquí, y esto para mí es lo más importante, lo primero
A mí da la risa tonta, como cuando ves a chiquillas llorando por el tonto de turno en los conciertos
1 K 26
#8 Sammy_Jankis
#5 Lo sorprendente es que para unas emociones sí, para eso estamos aquí, pero para otras emociones, más cercanas a la empatía humana, para esas... "nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol".
1 K 27
founds #15 founds
#8 a ver qué son futbolistas, salvo tener neuronas para respirar y darle patadas a un balón no les hace falta más
0 K 6
#17 Sammy_Jankis
#15 Sí, pero los clubes luego, para pedir perras, sí que apelan al sentimiento.
0 K 7
Furiano.46 #6 Furiano.46
A lo mejor es la vertiente de proteger a un niño de 18 años de polémicas. Toooodos estamos en contra del genocidio y las guerras, yo el primero. Pero, en mi opinión, creo que en una celebración y siendo un futbolista joven, es mejor centrarse en el fútbol y no meterse en charcos.
0 K 10
eskape #10 eskape
#6 ¿Niño?, niño es mi sobrino de 3 años, un tío con 18 o 19 años tiene ya pelos en los huevos como para tener una opinión formada y más en su caso que estará asesorado por mucha gente.
7 K 87
Furiano.46 #12 Furiano.46
#10 no estoy de acuerdo. En este mundo donde se mueve, pueden comerlo, masticarlo y escupir sus huesos.
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wata #14 wata
#6 No te metas tu en charcos. Deja que él haga lo que le sale de los cojones.
2 K 34
Furiano.46 #16 Furiano.46 *
#14 no creo que haya molestado a nadie. Lo único que me explico del comentario del entrenador es proteger a su futbolista.
0 K 10

menéame