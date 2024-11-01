Flick: “¿La bandera de Palestina de Lamine? No me gusta eso, nos dedicamos a jugar al fútbol”

Son cosas que normalmente no me gustan. Lo he hablado con él y le he dicho que si él quiere hacerlo es decisión suya. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Cuando veo la gente en la calle llorando de emoción te das cuenta porque estamos aquí, y esto para mí es lo más importante, lo primero.