La fiscalía de Viena ordena la incautación del retrato de un príncipe africano pintado por Gustav Klimt

Autoridades húngaras afirman que la obra fue exportada de manera irregular. Fue una de las estrellas de la última edición de la feria Tefaf en Maastricht, donde se ofrecía por 15 millones de euros. En 2021, una pareja de coleccionistas vieneses acudió a la galería W&K-Wienerroither & Kohlbacher de la capital austriaca y presentaron un cuadro mal enmarcado y muy sucio, con un sello de sucesión apenas visible, de Gustav Klimt. El experto en el artista Alfred Weidinger identificó rápidamente el cuadro como la pintura perdida de un príncipe african