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La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

Los detalles La Fiscalía también recurre el auto por el que el juez Peinado acordó transformar las actuaciones en procedimiento por la ley del jurado

| etiquetas: fiscalía , archivo , causa , begoña , gómez
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9 comentarios
13 3 0 K 189 politica
#2 poxemita
Para sorpresa de nadie.
3 K 53
Andreham #3 Andreham
Ya lo digo yo por todos los fachapobres que van a desfilar: "Y la fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso."
1 K 26
vicus. #1 vicus.
Y colorín colorado, aquí se acaba el cuento de Peinado.
0 K 20
#4 poxemita
#1 que se lo digan a García Ortiz, ahí la fiscalía tampoco veía delito.
0 K 10
#5 Eukherio
#1 No creo que tenga esa suerte, con o sin indicios de delito. Con Oltra no aprecian delito ni el instructor ni la fiscalía y aun así se juzgará. Esto yo creo que va por el mismo camino porque la prioridad son los titulares. Si lo archivasen ahora sería una victoria total de Sánchez, y no creo que se contemple.
3 K 50
vicus. #6 vicus.
#5 Ya, pero es que este caso está muy mal instruido, con errores de bulto, tan burdos que no creo que se le dé el visto bueno para ir con ellos, tiempo al al tiempo.
0 K 20
FunFrock #8 FunFrock
#5 es q la justicia no la dictamina el Fiscal, la dictamina el Juez
0 K 8
FunFrock #7 FunFrock
Los abogados de estado me imagino q también. Q por alguna razón, le pagamos entre todos a una persona q no pertenece al estado
0 K 8
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#7 aplicarán la doctrina "alguien del entorno "
0 K 12

menéame