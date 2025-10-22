edición general
La Fiscalía investiga un campo de golf de La Moraleja por un delito contra el medio ambiente de uso ilegal de agua

La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si uno de los campos de golf de la elitista zona de La Moraleja (Alcobendas), está regando ilegalmente el complejo, que además de nueve hoyos cuenta con pistas de pádel y otras instalaciones deportivas y de ocio. Se trata del campo Golf Park y lo que intenta averiguar en concreto el ministerio público es si se están empleando “captaciones ilegales de agua”, además de incurriendo en “excesos en los sondeos concedidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo".

eaglesight1 #1 eaglesight1
Si pasa como con los pozos ilegales en Doñana por parte de quien todo el mundo sabe será una pérdida de tiempo.
NoPracticante #2 NoPracticante
Todos los campos de golf en España hacen lo mismo.
#3 JimmyTM *
"Este campo de golf fue inaugurado en 1998. Y, para poder cubrir las necesidades de agua de las instalaciones, en la evaluación ambiental del proyecto se apuntaba como solución provisional, además de la reutilización de las aguas sobrantes de las piscinas y el sistema de climatización de un polideportivo municipal, la extracción de aguas subterráneas por un máximo de 7.000 metros cúbicos al año de un pozo. Según la denuncia, solo para regar las 5,5 hectáreas de césped que figuran en el

…   » ver todo el comentario
#4 Jodere *
En la Moraleja viven personajes de todo tipo con muuuucho poder y dinero, el fiscal se ha metido en zona de fango maloliente.
