edición general
3 meneos
20 clics
La Fiscalía avala que el etarra 'Txeroki' salga de prisión entre semana y destaca su "compromiso riguroso" con las víctimas

La Fiscalía avala que el etarra 'Txeroki' salga de prisión entre semana y destaca su "compromiso riguroso" con las víctimas

La Fiscalía recuerda que 'Txeroki' debe pedir perdón a las víctimas de Francia

| etiquetas: eta , francia , libertad
3 0 0 K 29 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 29 actualidad
obmultimedia #2 obmultimedia
Y de nuevo en precampaña electoral.
:roll:
0 K 11
Mesto #1 Mesto *
De quién depende la fiscalía? :troll:
0 K 6

menéame