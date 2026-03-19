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La Fiscalía Anticorrupción rebaja el impacto del sobre de Aldama y no ve, por ahora, material para abrir una causa por financiación irregular

El sobre que Aldama entregó a la Audiencia Nacional sigue siendo un secreto una semana después. Fuentes de la fiscalía rebajan la importancia del contenido de este sobre.

| etiquetas: aldama , justicia , psoe , venezuela , fiscalia
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ze7eN #1 Ze7eN
Para sorpresa de nadie...
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EldelaPepi #6 EldelaPepi
Si teniera algo ya lo habiera sacao.

El sobre se saca pa disparar si no eres un parguela. xD
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cocolisto #8 cocolisto
Muy bien, pero con todos los cargos con peticiones de años de cárcel¿que hace en la calle?El hampa judicial-mediático es increíble.
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#2 Albarkas *
xD xD xD
¡¡¡Vaya chasco!!!
Viene a ser como cuando tu novia te mira y te dice: "pues no es pa tanto..."
xD xD xD
0 K 17
autonomator #5 autonomator
¿Va a entra en prision ya?
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JuanCarVen #3 JuanCarVen
Aldama es un buen negociante va a tratar de vender lo que sea y a quien sea.
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oceanon3d #4 oceanon3d *
#3 Aldama es un más que presupuesto delincuente ... nada más. Y de los chungos a tenor de los delitos en liza.

Ha visto una carta que jugar en una justicia derechizada de parte ansiosa de hacer daño al gobierno y la está jugando como un tahúr de tres al cuarto en consonancia.con medios, libelos, de la derecha.

Lo más terrible de. todo es precisamente esa evidencia de justicia bananera en un país de la UE.
5 K 61
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#4 Es un delincuente de pico y pala, un currante de hampa. Si le dejas una oportunidad para poder eludir sus responsabilidades va a tirarse de cabeza a tratar de aprovechar la oportunidad y liberase de los posibles cargos.
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#9 Leon_Bocanegra
No puede ser. Si está tarde estaba Carlos Cuesta en es radio soltando espuma por la boca con esto de Aldama. Pobre gilipollas jajajajajajajaja
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#10 Leon_Bocanegra
Pollo Carvajal 2.0
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menéame