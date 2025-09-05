La Fiscalía alerta de la “alarmante espiral” de violencia sexual en menores: “La pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia”

La Fiscalía General del Estado investigó 3.283 delitos de violencia sexual cometidos por menores en 2024, lo que supone un incremento del 3% con respecto a 2023. “Esta tónica ascendente viene evidenciándose desde el año 2017, continuando así una alarmante espiral”, alerta el ministerio fiscal en su memoria anual relativa a 2024. La Fiscalía advierte de que “la pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia”, y subraya que el 54,1% de adolescentes cree que la pornografía proporciona “ideas para sus propias experiencias sexuales"