edición general
11 meneos
17 clics
La Fiscalía alerta de la “alarmante espiral” de violencia sexual en menores: “La pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia”

La Fiscalía alerta de la “alarmante espiral” de violencia sexual en menores: “La pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia”

La Fiscalía General del Estado investigó 3.283 delitos de violencia sexual cometidos por menores en 2024, lo que supone un incremento del 3% con respecto a 2023. “Esta tónica ascendente viene evidenciándose desde el año 2017, continuando así una alarmante espiral”, alerta el ministerio fiscal en su memoria anual relativa a 2024. La Fiscalía advierte de que “la pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia”, y subraya que el 54,1% de adolescentes cree que la pornografía proporciona “ideas para sus propias experiencias sexuales"

| etiquetas: fiscalía , alerta , violencia , sexual , menores , porno
10 1 1 K 108 actualidad
19 comentarios
10 1 1 K 108 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 DatosOMientes
Y los videojuegos generan violencia y asesinatos.

:shit:
5 K 39
powernergia #8 powernergia
#7 No, claro, las cosas son bastante mas complicadas de como lo plantea la derecha, que son los que proponen soluciones fáciles.

Pero los que pregonan que el feminismo es una milonga y que no hay violencia de genero si no denuncias falsas, no ayudan a que los datos de violencia sexual (muy mayoritariamente en contra de mujeres", mejoren.
1 K 20
#9 sald64059
#8 ese planteamiento es una simpleza.
0 K 7
powernergia #11 powernergia
#9 En realidad ese planteamiento es solo una obviedad.
0 K 12
#19 silzul
#8 El problema es que tanto la derecha, como el feminismo (últimamente). Dan soluciones simplistas a problemas complejos con multivariables que encima se retroalimentan. Mientras hablan de medias verdades, sesgan y manipulan la verdad (unos más que otros) para conseguir sus objetivos, que encima muchas veces no tienen nada que ver con sus objetivos públicos. Mientras tanto la casa sin barrer.

Sobresimplificando, unos dirán que es culpa de la "importación de culturas de fuera", que…   » ver todo el comentario
0 K 7
plutanasio #5 plutanasio
Pero si a mi me han dicho que este país cada año es más seguro. Que lo único que han aumentado son los delitos cibernéticos y que aún así somos el faro de Europa en seguridad :shit:
1 K 18
powernergia #6 powernergia
#5 Todo eso va cambiando a medida que la carcunda se hace con espacios de poder, denostando al feminismo y alentando la violencia en general.
0 K 12
#7 silzul
#6 Ojala fuera tan fácil. Pero, las cosas no funcionan así.
0 K 7
#16 Seat127
#14 En eso estamos de acuerdo, pero no hay que negar que la imagen que se ve ahora en la mayoría de sitios porno (que yo por supuesto solo visito para realizar estudios sociológicos :roll: ) es de unos actos más violentos donde la sumisión de la mujer es muy explícita: sujetando el pelo con fuerza, agarrando el cuello y cosas así. Esa forma de actuar al final se normaliza y se incluye en tus fantasías, que por supuesto quieres trasladar a la vida real. Y eso puede ayudar a que determinados individuos lo normalicen y lo asuman como normal
1 K 15
quitamelpiedencima #10 quitamelpiedencima
El consumo de alcohol y otras sustancias en el informe, se considera de menor peso que visualizar pornografía.

No se yo Rick…
1 K 12
Barney_77 #2 Barney_77
No tendran nada que ver otros aspectos y condicionantes. La pornografia... Mientras tanto pasamos del tema.
0 K 10
#12 Joroñas
#2 Internet en general y las redes sociales en particular son una fuente de inspiración para ellos. Por eso hay un problema con las ideas radicalizadas.
1 K 15
Barney_77 #14 Barney_77
#12 La base cultural, el entorno familiar, la educacion, el entorno social... Todo eso es mas importante que el porno como explicacion para el aumento de las agresiones sexuales.
0 K 10
founds #4 founds
Yo jugaba al Carmageddon en mi 386sx y ahora de adulto voy atropellando a ancianas y señoras embarazadas :troll:
1 K 9
Barney_77 #15 Barney_77
#4 No te iba a pedales con ese ordenador? To tenia un pentium y me iba bastante a pedales
0 K 10
founds #17 founds
#15 pues ahora que lo dices, creo que la memoria me ha fallado y me la ha jugado con las fechas, por qué salió en el 97
0 K 6
PijoProgre #13 PijoProgre
La multiculturalidad, especialmente el islam, es buena y enriquecedora. Todo un ejemplo de tolerancia y respeto a la mujer y a los animales. Abramos las fronteras y stop islamofobia!!
0 K 6
#18 Vamohacalmano
#13 A los animales los toleran, no ves el cariño y el amor que les dan.
0 K 7
Kmisetas #3 Kmisetas
Claro, la culpa es de la pornografía… no de abrir las costas como si fueran la barra libre de un chiringuito, dejar pasar a cualquiera sin papeles ni control y luego llevarse las manos a la cabeza porque suben las agresiones. ¡Quién iba a pensar que permitir la entrada de indocumentados sin saber ni de dónde vienen ni qué historial tienen podría tener consecuencias! Menos mal que la PSOE tiene siempre un culpable alternativo a mano: internet, los videojuegos o los “malvados algoritmos”.

Basta de buenismo hipócrita.
2 K -22

menéame