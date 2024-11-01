edición general
El fiscal general de Texas demanda a los fabricantes de Tylenol (paracetamol) por ocultar supuestos vínculos con el autismo a las embarazadas [Ing]

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a los fabricantes de Tylenol, Johnson & Johnson y Kenvue, alegando que comercializaron de forma engañosa el medicamento de venta libre a mujeres embarazadas a pesar de su supuesta relación con el autismo y otros trastornos. Esta es la primera demanda presentada por un gobierno estatal desde que el presidente Donald Trump afirmara el mes pasado que el uso de Tylenol durante el embarazo está relacionado con un mayor riesgo de autismo, a pesar de que las pruebas que sugieren dicha asociación son…

| etiquetas: trump , sanidad , paracetamol , autismo
comentarios
JanSmite #1 JanSmite
Llamarlos zumbados es quedarse muy corto… :palm:
tul #2 tul
#1 van fullretard  media
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#1 si Texas no existiera habría que crearla solo para ver dónde está el límite de la estupidez
Karmarada #3 Karmarada
El muy woke no dice nada de los vínculos con satanás xD xD
johel #4 johel
Al final tendran que incluir una advertencia en las advertencias, "cuidado, para analizar la informacion aqui expuesta se requiere de un cerebro funcional no incluido en el envase"
Yonny #5 Yonny *
Este sinverguenza es el mismo que demanda a médicos por tratar a menores trans.... es decir, por ejercer la medicina !!
El mismo que está acusado de recibir sobornos por infinidad de trabajadores funcionarios de su propia oficina...
HeilHynkel #6 HeilHynkel
La versión texana del niño de la Guardia
makinavaja #8 makinavaja
Al final Idiocracia hasta se quedará corta....
