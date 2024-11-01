edición general
El Fiscal General del Estado, acusado de filtrar el nuevo disco de Rosalía

El Fiscal General del Estado, acusado de filtrar el nuevo disco de Rosalía

Después de anunciarse ayer miércoles que se había filtrado el álbum entero de Rosalía, Lux, días antes de la fecha prevista para su lanzamiento, Sony Music ha presentado este jueves en el Tribunal Supremo un escrito de acusación contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien señala directamente como responsable de lo sucedido.

Torrezzno
Pero Escolar sabe quien ha sido realmente

HeilHynkel
Mientras no filtre el de Bertín Osborne. :roll:

rogerius
Si es que no escarmienta. :troll:

fareway
Como diría el facherío: que demuestre que no fue él.

frankiegth
#0. Ayer en RTVE a bombo y platillo, con el primer tema del disco sonando de fondo, con imágenes incluidas del primer plano de una pantalla de movil mostrando paso a paso como descargar el disco con el nombre del archivo incluido...

Ni en los mejores tiempos de "The Pirate Bay" se atrevieron a tanto en los telediarios de RTVE. xD

¿Filtración?... A un pato cojo se le nota menos la cojera que a estos promotores de telediario sus ansias promotoras.

estemenda
«Chica qué dices», se ha limitado a declarar el acusado. xD xD xD
Masticando chicle con la boca abierta.

#6 Juantxi
Le condenarán por eso también, ya que ha sido publicado en prensa. Perdón por mi humor negro. Elmundotoday insuperable una vez más.


