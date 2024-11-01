El Fiscal General del Estado, acusado de filtrar el nuevo disco de Rosalía

Después de anunciarse ayer miércoles que se había filtrado el álbum entero de Rosalía, Lux, días antes de la fecha prevista para su lanzamiento, Sony Music ha presentado este jueves en el Tribunal Supremo un escrito de acusación contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien señala directamente como responsable de lo sucedido.
| etiquetas: fiscal general del estado , álvaro garcía ortiz , filtraciones , bulos
Ni en los mejores tiempos de "The Pirate Bay" se atrevieron a tanto en los telediarios de RTVE.
¿Filtración?... A un pato cojo se le nota menos la cojera que a estos promotores de telediario sus ansias promotoras.
Masticando chicle con la boca abierta.