El fiscal de la DANA atribuye a Emergencias de la Generalitat el seguimiento de caudales en barrancos como el del Poyo

El representante del Ministerio Público alude a las "rondas informativas con municipios y servicios operativos” que impone a la Generalitat su propio Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones
| etiquetas: dana , pp , vox , valencia , psoe , emergencias , poio
Mientras siguen construyendo en zonas inundables, negando cambio climático en contra del derecho internacional, amnistia internacional señala 600.000 personas en la comunitat valenciana en riesgo por el cambio climático
Es decir discutimos tonterías mientras el problema sigue igual o peor. Se está cociendo la siguiente masacre en Valencia
En 2020 Compromís solicitó la adecuación de la rambla del Poyo: PP, PSOE, PNV y Vox se opusieron www.meneame.net/story/2020-compromis-solicito-adecuacion-rambla-poyo-p
Ocho municipios de l'Horta afectados por la dana litigaron con la CHJ porque les limitaba urbanizar
www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2024/12/02/ocho-pueblos-horta
El estado central no debe hacer seguimiento de barancos (aunque lo haga si quiere como opción, pero no es su obligación), ni tampoco tiene la competencia para limpiarlos, ya que dicha competencia la tienen los ayuntamientos.
NADA NUEVO.
Te parece poco importante? por suerte hay protocolos y acuerdos firmados. Los barrancos no competen al estado central, ni su seguimiento, ni su limpieza, ni nada de nada. Está así firmado. No hay más.