edición general
13 meneos
14 clics
El fiscal de la DANA atribuye a Emergencias de la Generalitat el seguimiento de caudales en barrancos como el del Poyo

El fiscal de la DANA atribuye a Emergencias de la Generalitat el seguimiento de caudales en barrancos como el del Poyo

El representante del Ministerio Público alude a las "rondas informativas con municipios y servicios operativos” que impone a la Generalitat su propio Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones

| etiquetas: dana , pp , vox , valencia , psoe , emergencias , poio
11 2 1 K 74 politica
8 comentarios
11 2 1 K 74 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y aquí nos entretenemos entre responsabilidades, mentiras de unos u otros

Mientras siguen construyendo en zonas inundables, negando cambio climático en contra del derecho internacional, amnistia internacional señala 600.000 personas en la comunitat valenciana en riesgo por el cambio climático

Es decir discutimos tonterías mientras el problema sigue igual o peor. Se está cociendo la siguiente masacre en Valencia
1 K 27
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Peleen entre PP y PSOE a ver quien era la responsabilidad de hacer obras, el poyo, la conferencia hidrográfica del jucar unos u otros?


En 2020 Compromís solicitó la adecuación de la rambla del Poyo: PP, PSOE, PNV y Vox se opusieron www.meneame.net/story/2020-compromis-solicito-adecuacion-rambla-poyo-p
1 K 27
Yonny #6 Yonny
#2 Esas obras no hubieran evitado nada, y lo sabes.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 realidad estaban litigando para construir

Ocho municipios de l'Horta afectados por la dana litigaron con la CHJ porque les limitaba urbanizar

www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2024/12/02/ocho-pueblos-horta
0 K 20
Yonny #8 Yonny
#7 si yo comento sobre fresas porque mé sales sobre berenjenas? no entiendo... y qué pereza
0 K 10
Yonny #4 Yonny
Eso no lo dicta la jueza, es un protocolo acordado y firmado con el estado central...
El estado central no debe hacer seguimiento de barancos (aunque lo haga si quiere como opción, pero no es su obligación), ni tampoco tiene la competencia para limpiarlos, ya que dicha competencia la tienen los ayuntamientos.

NADA NUEVO.
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a un año y aun estan con el, no ve tu, no es cosa mia, es tuya, es evidente luego de encarcelar a los responsables hay que depurar de forma inmisericorde las administraciones
0 K 8
Yonny #5 Yonny
#3

Te parece poco importante? por suerte hay protocolos y acuerdos firmados. Los barrancos no competen al estado central, ni su seguimiento, ni su limpieza, ni nada de nada. Está así firmado. No hay más.
0 K 10

menéame