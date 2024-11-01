Financiación del Rafale F5: cómo Francia enfureció a los Emiratos Árabes Unidos (francés)

Para financiar el Rafale F5, los emiratíes querían asociarse lo más estrechamente posible con el desarrollo de los aviones de combate franceses. Los franceses no estaban dispuestos a compartir los secretos de este desarrollo, particularmente en optrónica, después de haberlo considerado. Basándose en esta observación y en la sospecha de arrogancia por parte de los franceses, los Emiratos Árabes Unidos decidieron que no pagarían la factura sin obtener ningún retorno. Muy irritado por el giro dado por este expediente inestable, Emmanuel Macron....
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Gente como ciertos proyectos coreanos, donde prácticamente han dado los planos para trabajar conjuntamente y hacer modelos a medida del local, son una rareza.
Se junta el hambre con las ganas de comer.
El israelí, para bien o para mal, tiene una industria y universidades de categoría mundial; se comparte porque ellos tienen tecnología propia para compartir. EAU no tiene nada más que ofrecer que dinero... sí, los países del Golfo se han gastado morteradas de dinero en becas y universidades… » ver todo el comentario
Luego tienes a los chinos, que compran un modelo base (cuando no "cof cof .. hackean"), lo desmontan pieza a pieza y lo mejoran (o eso dicen)
Lo invierten en un otra cosa, no consideran que la garantía francesa (somos los mejores) sea suficiente.