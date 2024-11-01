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Financiación del Rafale F5: cómo Francia enfureció a los Emiratos Árabes Unidos (francés)

Financiación del Rafale F5: cómo Francia enfureció a los Emiratos Árabes Unidos (francés)

Para financiar el Rafale F5, los emiratíes querían asociarse lo más estrechamente posible con el desarrollo de los aviones de combate franceses. Los franceses no estaban dispuestos a compartir los secretos de este desarrollo, particularmente en optrónica, después de haberlo considerado. Basándose en esta observación y en la sospecha de arrogancia por parte de los franceses, los Emiratos Árabes Unidos decidieron que no pagarían la factura sin obtener ningún retorno. Muy irritado por el giro dado por este expediente inestable, Emmanuel Macron....

| etiquetas: financiación , rafale f5 , francia , emiratos árabes
45 55 1 K 383 Avionéame
12 comentarios
45 55 1 K 383 Avionéame
Comentarios destacados:    
placeres #2 placeres
No compartir ciertas tecnologías militares de punta, incluso en desarrollos conjuntos, no es algo cotidiano, es directamente la norma en la industria, igual que los desplantes y cabreos públicos y privados. No entiendo el tono del meneo salvo por el mero hecho de criticar a la administración actual.

Gente como ciertos proyectos coreanos, donde prácticamente han dado los planos para trabajar conjuntamente y hacer modelos a medida del local, son una rareza.
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#3 soberao *
#2 Si estás en el proyecto estás, pero si solo estás para poner dinero y poco más, pues no sé muy bien qué ganan. Supongo que cuando se desarrolló el Eurofighter los países que estaban en el proyecto compartían esos secretos. Aquí el país no es de Europa y se une a esto además el supremacismo racial, que en esa zona solo se puede compartir secretos con el sionismo genocida y no puede haber ninguna nación en ese área con capacidad militar para responder al supremacismo sionista.
Se junta el hambre con las ganas de comer.
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placeres #4 placeres
#3 Pues básicamente un Kickstarter. Pagas para que un tercero desarrolle un producto que a ti te interesa y poder comprarlo a mejor precio antes que nadie; en ningún momento adquieres propiedad intelectual.

El israelí, para bien o para mal, tiene una industria y universidades de categoría mundial; se comparte porque ellos tienen tecnología propia para compartir. EAU no tiene nada más que ofrecer que dinero... sí, los países del Golfo se han gastado morteradas de dinero en becas y universidades…   » ver todo el comentario
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Ehorus #7 Ehorus
#3 A ver, como mucha de la tecnología que compran los paises a otros.. Pero cuando compras - aunque seas "parner" o como diablos se diga; hay cosas que no te van a decir (o te dicen que esa parte "ni tocarla").. por mucho que hallas participado en el coste.
Luego tienes a los chinos, que compran un modelo base (cuando no "cof cof .. hackean"), lo desmontan pieza a pieza y lo mejoran (o eso dicen)
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cocolisto #1 cocolisto
Haciendo amigos se llama...
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#8 eugeniodl *
En resumen, Francia pide dinero a fondo perdido sin ofrecer ninguna garantía tangible; EAU dice: o me das algo a cambio o lo pongo en otro sitio.
Lo invierten en un otra cosa, no consideran que la garantía francesa (somos los mejores) sea suficiente.
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ElBeaver #5 ElBeaver
tenias que meter tu mierda racista
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#10 C.Nutrio
¿Acaso ha mentido en algo?
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ElBeaver #6 ElBeaver
#_3 tenias que meter tu mierda racista
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notengonizorra #9 notengonizorra *
#6 el sionismo es genocida y racista. El nazismo es genocida y racista, quienes nos defendemos contra esto no somos ni genocidas ni racistas. Aunque su lógica es la de matar a sus propias madres y posteriormente decir que quienes asesinaron a sus asesinos fueron ellas.. Es dificil de aceptar que exista gente así y del precio que hay que pagar para acabar con esas ideas y por lo visto solo se acaba temporalmente...
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hakcer_dislexico #11 hakcer_dislexico
Que les den por el culo a los dos, no me caen bien ni los franceses ni los saudies.
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#12 pcmaster
#11 En el cielo, los alemanes son los ingenieros, los franceses son los cocineros y los ingleses son los policías. En el infierno, los alemanes son los policías, los franceses son los ingenieros y los ingleses son los cocineros.
1 K 33

menéame