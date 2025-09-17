Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después

La anómala situación que vivía la ermita del Garbí desde mediados de julio se ha reconducido con la llegada de septiembre, pero sin acuerdo y por la fuerza. Brigadas forestales de la Conselleria de Medio Ambiente y la Policía Local de Estivella han retirado el mobiliario del chiringuito que había impulsado sin permiso junto a ella el empresario local y concejal de Vox, José Ramón Mateu, quien se justificaba en que había comprado el templo y un terreno anexo, por mucho que tanto el ayuntamiento como la conselleria vieran imposible ese cambio.