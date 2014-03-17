edición general
Fin del debate: encuentran un documento de 1920 que ratifica la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

La investigación se dio a conocer en diciembre, pero cobró notoriedad pública este jueves, a partir de un artículo publicado por el semanario Búsqueda, que dio cuenta del hallazgo. Según había detallado la Comisión Gardel Rioplatense en un comunicado del 11 de diciembre —fecha en la que el cantante hubiese cumplido 138 años—, el 8 de octubre de 1920, “siendo aún un hombre sin documentos y sin reconocimiento filial”, Gardel compareció ante el Consulado de Uruguay en Argentina y realizó una declaración de inscripción

