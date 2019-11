Filtrados siete mil documentos internos de Facebook que revelan más de lo que Zuckerberg puede tolerar

Muestran cómo la empresa favorece a sus amigos con acceso exclusivo a los usuarios, bloquea a la competencia y tapa sus maniobras con campañas de marketing sobre privacidad. Estos documentos han sido claves para la investigación del Parlamento británico sobre Cambridge Analytica y el Brexit y la de California sobre la campaña de Trump en 2016. Facebook llevaba meses luchando para que no salieran a la luz, argumentando que no presentan una imagen equilibrada sobre las actividades de la compañía. No lo ha conseguido.