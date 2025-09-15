La fiesta que Martín Varsavsky ofreció al equipo del Israel Premier Tech tras el polémico final de La Vuelta

Tras una jornada marcada por las multitudinarias protestas pro palestinas que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta, el empresario argentino de raíces judías Martín Varsavsky ofreció su casa en Madrid para acoger una cena y una fiesta en honor al Israel Premier Tech
"En la velada, los asistentes incluso homenajearon a Matthew Riccitello, el ciclista del club que debía haber subido a un podio finalmente cancelado. “ Matthew Riccitello del Israel Premier Tech no pudo recoger su maillot blanco al mejor corredor joven de La Vuelta por motivos de seguridad, pero le hicimos una bonita celebración en casa”, presume el empresario."