La fiesta que Martín Varsavsky ofreció al equipo del Israel Premier Tech tras el polémico final de La Vuelta

Tras una jornada marcada por las multitudinarias protestas pro palestinas que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta, el empresario argentino de raíces judías Martín Varsavsky ofreció su casa en Madrid para acoger una cena y una fiesta en honor al Israel Premier Tech

20 comentarios
Comentarios destacados:        
#1 Esta persona ya no tiene nada que ver con Menéame, y por otra parte, no creo que esto sorprenda a nadie sabiendo cuales son sus ideas. Sinceramente, irrelevante.
BastardWolf #4 BastardWolf
Nazis haciendo cosas de nazis. Nada nuevo
14 K 161
rojelio #1 rojelio
Esta persona ya no tiene nada que ver con Menéame, y por otra parte, no creo que esto sorprenda a nadie sabiendo cuales son sus ideas. Sinceramente, irrelevante.
5 K 42
Wachoski #2 Wachoski
#1 te has pasado un poco llamando a eso que tiene en la cabeza: ideas

Me salió hace poco por X, como un cachorro sionista más ... Block instantáneo.
3 K 56
PasaPollo #3 PasaPollo
#1 ¿Pero quién dice que tenga que ver con Menéame? Ayuso, Pedro Sánchez, Donald Trump y Perico Delgado no han sido parte del accionariado de Menéame y subimos noticias suyas.

¿Qué intentas decir? Creo que has cortocircuitado un poco.
7 K 87
rojelio #18 rojelio
#3 Tú no eres nuevo por aquí, sabes perfectamente que las noticias de varsvarsky se suben por su antigua relación con el sitio, si no ya me dirás que aporta saber que un sionista declarado hace cosas sionistas.
0 K 11
Wolfgang #5 Wolfgang
#1 Cuando voy a |Nuevas y veo cosas irrelevantes, sinceramente las dejo pasar. Siempre me pareció paradójico el voto "irrelevante", puesto que si te detienes a votarlo como tal (e incluso a comentarlo), tan irrelevante no será :shit:
2 K 34
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 así le va a la página.
1 K 23
frg #16 frg
#1 Eso de "no tiene nada que ver" no me lo acabo de creer.
0 K 12
Rorschach_ #11 Rorschach_
El hijo la gran puta ya sin disimulos.
1 K 27
#15 eMinister
No se el resto de corredores del equipo, pero el más famosete es Matthew Riccitello , que es americano, NO judio, y no tiene nada que ver con Israel. Un chaval super joven (23) que ha ganado el mallot blanco al mejor corredor joven en la vuelta a España.

Al final, como deportista de elite que esta empezando, supongo que te metes en el primer equipo que te hace una oferta (ficho en el 2022), y los colores te importan poco, simplemente te dedicas a ganar las carreras que puedas.

Hace 3 dias ha…   » ver todo el comentario
1 K 24
volandero #10 volandero *
Espero que hicieran el esfuerzo de no asesinar a ningún niño hambriento durante la velada.
1 K 18
#13 ZamoraBigote
Pues yo le echo de menos, sus comentarios sobre comunistas en mnm me alegraban el dia.
1 K 14
dunachio #17 dunachio *
Mucha fiesta en su casa pero con menéame no pudo jejeje. Dijo que iba a cambiar el sitio, y se tuvo que ir, se comió un mojón bien gordo. xD
0 K 14
#7 xavigo
Me gusta la expresión “de raíces judías” aplicado a una religión en lugar de a una nación. :roll: :clap: :palm:
2 K 13
#9 ombresaco
#7 es que el judaismo es una religión, una etnia y una cultura (o varias), y se pasa de un significado a otro según interesa para ganar la discusión.
3 K 35
#8 pirat
El menu debió ser, "despojos humanos al napalm aderezado con caldo de huesos de niños desnutridos sobre colchón de extintos sentimientos humanos"...
1 K 11
#20 pelagito
#8 Ni chuletones, ni caviar...... macarrones.... el tieso del apellido impronunciable.
0 K 10
strike5000 #14 strike5000
Me gustaría saber que tiene esto de "cosas nazis". A lo mejor #_4 tiene fotos o vídeos de la cena con los comensales levantando el brazo y saludando, o desfilando al paso de la oca por el salón.

"En la velada, los asistentes incluso homenajearon a Matthew Riccitello, el ciclista del club que debía haber subido a un podio finalmente cancelado. “ Matthew Riccitello del Israel Premier Tech no pudo recoger su maillot blanco al mejor corredor joven de La Vuelta por motivos de seguridad, pero le hicimos una bonita celebración en casa”, presume el empresario."
0 K 10
#19 alhambre
#14 por motivos de que apoyais el asesinato de inocentes, varsavsky.
0 K 7
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Chuletones de palestino lechal en salsa de sangre
0 K 7

