La fiesta de la extinción del salmón en Asturias: hasta 19.000 euros por ejemplares que desaparecen

El ritual festivo se llama Campanu. Todos los años, a mediados de abril, miles de pescadores deportivos se lanzan a los ríos de Asturias en la búsqueda del primer salmón atlántico de la temporada. Una vez capturado, se subasta. En 2025, el ejemplar, de 6.895 gramos, se lo llevó el restaurante La Finca de Oviedo tras pagar 10.100 euros. En 2024, el precio más alto llegó de Madrid. El Rincón Asturiano desembolsó 19.300 euros, una cifra récord para esta “tradición popular”. en 2025 solo hubo 128 capturas, cuando hace 20 años eran 3.000.