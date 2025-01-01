edición general
La fiesta de la extinción del salmón en Asturias: hasta 19.000 euros por ejemplares que desaparecen

El ritual festivo se llama Campanu. Todos los años, a mediados de abril, miles de pescadores deportivos se lanzan a los ríos de Asturias en la búsqueda del primer salmón atlántico de la temporada. Una vez capturado, se subasta. En 2025, el ejemplar, de 6.895 gramos, se lo llevó el restaurante La Finca de Oviedo tras pagar 10.100 euros. En 2024, el precio más alto llegó de Madrid. El Rincón Asturiano desembolsó 19.300 euros, una cifra récord para esta “tradición popular”. en 2025 solo hubo 128 capturas, cuando hace 20 años eran 3.000.

6 comentarios
pip #1 pip
Acabad ya con todos los peces de una vez, tanto mirar por la fauna impide que vayan varios millones de turistas más en canoa y asfaltar las riberas para poner chiringuitos de sidra y camisetas.
TipejoGuti #2 TipejoGuti
Siempre pueden repoblar con especies invasoras para garantizar que ese mal bicho del salmón no vuelva...que digo yo que si tanto empeño ponen en extinguirlo no será porque aporte nada bueno. :shit:
Thornton #3 Thornton
Deberían torear a los salmones para que no se extingan :troll:
#5 javic
Que vergüenza de cifras. Para aumentar la temporada alta de los lagos de Covadonga son muy rápidos, casualidad que una gran empresa saca tajada.
Será cuestión de tiempo que ese paraíso natural quede arrasado por el turismo.
Me encanta ir a conocer su naturaleza pero ya me llamó la atención lo diligentes que han sido para poner carteles advirtiendo que los gallos hacen ruido, etc.... ¿Realmente que porcentaje de turistas se quejan esto? Intuyo que muy pocos, pero en algún momento se hizo viral.
mefistófeles #6 mefistófeles
Yo no llamaría pescadores deportivos a quienes, además de matar al pez, luego lo venden.

Máxime si estamos hablando de casos como nuestro salmón.

Y soy pescador.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
tanto procrear entre primos....
