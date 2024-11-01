Fidel Gómez Ochoa, historiador: "El franquismo ha sobrevivido a la democracia"

El catedrático de la Universidad de Cantabria experto en conservadurismo considera que “a los españoles, en la escuela, dependiendo de si estamos en la pública o en la privada, se nos enseña una historia distinta de España”. David Sills, explica muy bien que hay un conservadurismo temperamental que no depende de clases sociales que él llama el conservadurismo del pobre. Personas que ocupan una posición subalterna en la sociedad pero que saben defenderse dentro de ella, no quieren que cambie. Prefieren lo malo conocido a lo malo por conocer.