Fermín fue despedido el mismo día que sufrió un accidente laboral

El 20 de julio de 2020 Fermín estaba entregando paquetes por las calles de Ourense. Trabajaba como repartidor y llevaba una hora de jornada laboral. Acababa de realizar una entrega cuando, de vuelta a su furgoneta, fue atropellado en un paso de peatones. “Un coche me alcanzó a mitad de la calzada y me desplazó unos diez metros. Cuando quise levantarme, ya no pude. Me caí desmayado”, relata a NIUS. Una ambulancia lo trasladó de urgencia a un centro hospitalario.“Mi jefe me echó dos horas después de sufrir un atropello”