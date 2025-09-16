El PP desdeña la comisión independiente sobre Gaza: “No le compete ni a la ONU ni al presidente decidir lo que es o no es un genocidio”

El PP sigue resistiéndose a calificar como genocidio la masacre en Gaza, pese a que la presión internacional contra Israel va en aumento mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha iniciado la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza.
| etiquetas: gaza , israel , genocidio , internacional , sociedad
Ahora empieza la operación "cara de hormigón armado" para salvar los muebles. Aun nos toca escuchar que si ETA con el 11M...
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento
… » ver todo el comentario
Hey, no olvidemos que están hablando los que a la primera oportunidad levantan el brazo como para pedir un taxi. Sí, los admiradores de comandantillos, pintores austríacos y similares.
Borja Semper parece tuviera el premio Cervantes y el nobel de literatura comparando con el señor ese de Galicia que solo sabe meterse en charcos y la señora está que quiere medrar.
Mención honorífica a Feijoo que dice y hace según dicta IDA