El PP desdeña la comisión independiente sobre Gaza: “No le compete ni a la ONU ni al presidente decidir lo que es o no es un genocidio”

El PP sigue resistiéndose a calificar como genocidio la masacre en Gaza, pese a que la presión internacional contra Israel va en aumento mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha iniciado la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza.

Albarkas
Lo del tonto y la linde.
11
detectordefalacias
#1 El problema es que, en este caso, la linde no existía. Era cuestión de tiempo que no hubiera forma humana de sostener que lo de Palestina es un genocidio.

Ahora empieza la operación "cara de hormigón armado" para salvar los muebles. Aun nos toca escuchar que si ETA con el 11M...
5
NO86
#1 #12 Eso, que no son tontos, son psicópatas.
0
yukatan
#1 literal
0
Khirs
#1 Yo no creo que sea cosa de tontos. Es cosa de dinero esta claro que Israel les ha sobornado, El que esta en el PP esta por el dinero y esto es otra forma de conseguirlo.
0
Fartón_Valenciano
www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevent

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento

…   » ver todo el comentario
6
jewel_throne
Cada día dan más vergüenza :wall:
5
pitercio
#2 hay decenas de miles de muertos, niños. No es vergüenza, es asco.
4
jewel_throne
#11 creo que diciendo "asco" nos quedamos cortos con lo que demuestran.
2
Verdaderofalso
#2 #11 si los muertos del 11M, Alvia, residencias de Madrid, DANA, YAK… hemos visto la importancia que les da el PP imaginar los que están a miles de kilómetros
0
Suleiman
Jajajajajajaja, la ONU? Pero que mierda es eso? Lo dice Trump o Netanyahu? Pues si no lo dicen ellos a callar!
6
PerritaPiloto
La única explicación es que en la cúpula del PP cobren directamente de Israel. Es que no me lo explico de otra manera. No la negativa por la negativa a todo lo que haga el PSOE explica esto, aunque para Feijóo estar en "modo electoral" sea lo que los demás entendemos por "decir aún más barbaridades a la semana que de costumbre".
6
The_real_deal
No es un genocidio por que Feijoo no quiere
3
Triborato
Bueno es que todo el mundo sabe que la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y todas esas asociaciones independientes como la International Association of Genocide Scholars están al servicio de Pedro Sánchez y de los wokes perroflautas antisistema.
2
rogerius
#17 ¡Venezueeeeeeeeeelaaaaaaa! ¡Bolivarianiiiiiiismoooooo! Cachis la mar.
0
rogerius
Venga, lo siguiente va a ser decir que el tribunal de Nuremberg tampoco tenía competencias porque no existía la CPI.

Hey, no olvidemos que están hablando los que a la primera oportunidad levantan el brazo como para pedir un taxi. Sí, los admiradores de comandantillos, pintores austríacos y similares.
1
jonolulu
Le conpete a sus cojones morenos, que saben cuándo ha sido ETA y cuándo hay genocidio
1
Eukherio
El no le compete a la ONU es maravillosamente distópico. Que ni que ellos tienen otros criterios ni hostias, simplemente un no le compete.
1
Khadgar
No, les va a corresponder a ellos, no te jode.
1
Joaker
El PP de donde saca a estos lunaticos? La organizacion esta podrida desde dentro.
1
Kasterot
Menuda terna tiene el PP en las portavocias.
Borja Semper parece tuviera el premio Cervantes y el nobel de literatura comparando con el señor ese de Galicia que solo sabe meterse en charcos y la señora está que quiere medrar.
Mención honorífica a Feijoo que dice y hace según dicta IDA
1
shake-it
#10 IDA no mueve una pestaña sin el permiso de MAR...
1
Kasterot
#16 Ni MAR ni IDA. ANSAR rules
1
mente_en_desarrollo
Exacto, será lo que al alcalde de Madrid le salga de la carapolla.
1
powernergia
Lo que diga el premio Nobel de la paz Trump
0
TripleXXX
Tiene toda la razón, es algo para expertos, como ellos y su ralea.
0
uberhumanista
Definitivamente Sánchez tiene una flor en el culo. Si esta gentuza sigue metiendo así la pata (Genocidio, Dana, Residencias, Incendios...), volverá a ganar las elecciones, pero de calle, y si se apura, hasta con mayoría absoluta...
0

