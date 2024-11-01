·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9849
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8237
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7624
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5649
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
7344
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
más votadas
465
Petición a la FIFA: Fuera Israel del Mundial
531
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
456
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
616
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
392
El presentador de El Larguero cargó duramente contra las diferentes organizaciones deportivas mundiales tras lo ocurrido en La Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
48
clics
Un feriante agrede a martillazos a un cliente que intentaba colarle una ficha falsa
La Policía Local de Palencia ha detenido a un feriante por agredir presuntamente a un joven con un martillo y causarle lesiones en una mano y daños en el teléfono móvil.
|
etiquetas
:
feriante
,
palencia
,
martillazos
8
1
0
K
109
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
109
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
makinavaja
No es el mejor gremio para intentar estafarlos...
5
K
72
#5
devilinside
#3
Qué razón tienes. Cuando falsificaba las fichas de los coches de choque tenía un cuidado exquisito en colocalrlas: mirando alrededor y no metiendo más de tres por coche
1
K
23
#7
Deviance
#5
#3
Ni para tener telares con ellos. Miúltima convivencia en los Madriles antes de volverme a mi tierra fué en la finca de un feriante como inquilino.... cuidadín, y merchero tb el mengo, y éramos amigos
2
K
35
#4
Connect
Sin justificar la violencia, falta saber si el de la ficha falsa iba con cachondeo,si no era la primera vez que se lo hacía o si se iba burlando del feriante hasta que el hombre saltó. Todo el mundo tiene un límite. Solo hace falta encontrarlo. Si el feriante saltó así de repente sin más actos de agresividad previos, será que alguien encontró su límite.
1
K
23
#6
loborojo
#4
Sí, también sería interesante saber si alguno de los dos llevaba minifalda o falda escocesa
1
K
20
#1
Pertinax
Me ha recordado a...
youtu.be/fuC3vQ30H60?si=CGHFKD1Rbsi3PnGt
0
K
18
#2
pepel
Imagínate si le pilla con la carabina del tirapichón en la mano.
0
K
18
#8
mcfgdbbn3
Con razón no me quieren las mujeres, cuando las echo fichas, son todas falsas, como las de este cliente.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
youtu.be/fuC3vQ30H60?si=CGHFKD1Rbsi3PnGt