Un feriante agrede a martillazos a un cliente que intentaba colarle una ficha falsa

La Policía Local de Palencia ha detenido a un feriante por agredir presuntamente a un joven con un martillo y causarle lesiones en una mano y daños en el teléfono móvil.

| etiquetas: feriante , palencia , martillazos
8 comentarios
makinavaja #3 makinavaja
No es el mejor gremio para intentar estafarlos... xD xD xD
devilinside #5 devilinside
#3 Qué razón tienes. Cuando falsificaba las fichas de los coches de choque tenía un cuidado exquisito en colocalrlas: mirando alrededor y no metiendo más de tres por coche
Deviance #7 Deviance
#5 #3 Ni para tener telares con ellos. Miúltima convivencia en los Madriles antes de volverme a mi tierra fué en la finca de un feriante como inquilino.... cuidadín, y merchero tb el mengo, y éramos amigos
Connect #4 Connect
Sin justificar la violencia, falta saber si el de la ficha falsa iba con cachondeo,si no era la primera vez que se lo hacía o si se iba burlando del feriante hasta que el hombre saltó. Todo el mundo tiene un límite. Solo hace falta encontrarlo. Si el feriante saltó así de repente sin más actos de agresividad previos, será que alguien encontró su límite.
loborojo #6 loborojo
#4 Sí, también sería interesante saber si alguno de los dos llevaba minifalda o falda escocesa
pepel #2 pepel
Imagínate si le pilla con la carabina del tirapichón en la mano.
#8 mcfgdbbn3
Con razón no me quieren las mujeres, cuando las echo fichas, son todas falsas, como las de este cliente. :-P
