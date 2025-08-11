edición general
El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Los visitantes están recortando sus gastos en ocio y servicios durante las vacaciones de verano, lo que impacta considerablemente en la economía local

etiquetas: mallorca , turismo
10 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No ponen el precio de esos alquileres?.
#2 sliana
la causa? todo un misterio para una temporada entera de iker jimenez
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 es la mano invisible del mercado ante nuestros ojos.
#8 gyllega
la playa es de todos y hay sitios donde estos negocios ocupan todo. No se deberia permitir
chemado_chema #9 chemado_chema
#8 porque es una privatización encubierta e ilegal, pero la administración está para servir a don dinero. Toda la razón tienes!
Jaime131 #4 Jaime131
No deja de sorprenderme que la gente que tiene poco dinero quiera gastar poco.
Fisionboy #7 Fisionboy
Igual ese turista diésel está gastando más que nunca en las vacaciones... el año que viene será peor.

En la Costa del Sol este año también se ha notado el bajón. Quién va a venir aquí si por menos dinero te vas a Cancún?
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
vaya, la avaricia rompio el saco? pobechitos
Narmer #6 Narmer
Si salir a comer te sale, mínimo, a 100€ para una familia de 4 personas, si vas una semana supone gastar 1.400€ solo en comida. Suma alojamiento y transporte, ya te vas a 3.000€. Ahora añade copas, sombrillas y hamaca, el heladito, etc. En una semana te gastas casi tres SMI. Casi nada.

Con razón este año tengo la percepción de que mucha menos gente se está yendo de vacaciones. Y los que se van de hotel, se van una semana como mucho. Las vacaciones de toda la quincena se están volviendo un lujo al alcance de pocos bolsillos. Y las de todo el mes, unicornios.
Alegremensajero #10 Alegremensajero
Yo en mi pueblo de la Bahía de Cádiz veo los bares hasta arriba todos los días como siempre, lo mismo el no tener precios sólo aptos para niños de marqueses tiene algo que ver...
