El fenómeno Rosalía: ¿Cómo se forja una superestrella de la música?

Rosalía, que desde muy joven soñaba con ser cantaora, estudió durante cuatro años, desde 2010 hasta 2014, en el Taller de Músics del barrio del Raval, en Barcelona, una pionera escuela de música que acaba de cumplir 45 años y donde cursó asignaturas como armonía, guitarra eléctrica, cante flamenco y voz jazz. Allí pronto llamó la atención de los profesores por su enorme curiosidad y sus evidentes aptitudes para el aprendizaje de la música.
"Rosalía es una de las artistas más aclamadas de los últimos años. Una gran cantidad de artistas han alabado su proyecto por su originalidad, versatilidad y riesgo a la hora de hacer música. Desde artistas de diferentes estilos como el pop, hip hop o rock; artistas de diferentes rangos de edad; o desde lo más mainstream a lo más underground o alternativo. Artistas[122] como Madonna, Bjork, Lana del Rey, Harry Styles, Dua Lipa, Camila… » ver todo el comentario
Esa basura que hace no hay quien la aguante más de dos minutos. Menuda porquería. Si eso es revolucionar la música, yo me quedo con lo clásico porque a la petarda esta no hay quien la soporte.