El fenómeno Rosalía: ¿Cómo se forja una superestrella de la música?

Rosalía, que desde muy joven soñaba con ser cantaora, estudió durante cuatro años, desde 2010 hasta 2014, en el Taller de Músics del barrio del Raval, en Barcelona, una pionera escuela de música que acaba de cumplir 45 años y donde cursó asignaturas como armonía, guitarra eléctrica, cante flamenco y voz jazz. Allí pronto llamó la atención de los profesores por su enorme curiosidad y sus evidentes aptitudes para el aprendizaje de la música.