El fenómeno del niño demonio Ne Zha arrasa en taquilla con 2.100 millones en 2025 y puede con Superman y Lilo & Stich juntos

La película más taquillera en lo que va de 2025 no será una producción de Hollywood, sino la secuela Ne Zha 2, una película de animación china que arrasa en taquilla. Con más de 2.000 millones de dólares recaudados, la historia del 'niño demonio' acaba de estrenarse en EEUU con récords y está reviviendo en las salas europeas. Es la quinta película más taquillera de todos los tiempos y está a punto de superar a Titanic después de batir a 'Del Revés 2' en la categoría de animación.

placeres #2 placeres *
La han estrenado casi al mismo tiempo que Kpop-demon-hunters? .. Interesante forma de tirarse los trastos y sabotear a la competencia.

Esta película ha sido el equivalente a Wukong en los videojuegos... Hey! China existe, tenemos nuestras propias historias/mitologías, tenemos capacidad de técnica para un producto de calidad y si no te gustan, no hay problema nuestro mercado es más que suficiente para hacer negocios.
Llevamos casi un siglo con alienación cultural norteamericana, (Mitos como…   » ver todo el comentario
Pacman #3 Pacman
#2 - que diantres es eso...?!? -
placeres #5 placeres
#3 ? No considero que haya escrito algo que pueda considerarse una burrada. ¿Qué es lo que te resulta incomprensible?
mecheroconluz #1 mecheroconluz
Acabo de ver el trailer y visualmente es muy buena. En EE.UuU. habría costado por lo menos el triple hacerla.
AngryBird #4 AngryBird
Vi la primera parte hace poco, muy buena.
