Fender gana un fallo histórico en un tribunal alemán sobre el diseño del cuerpo de la Stratocaster [EN]

El Tribunal Regional de Düsseldorf se pronuncia a favor de Fender y ofrece amplias protecciones legales para el diseño del cuerpo de Strat: "Proteger la integridad de los diseños icónicos de Fender es esencial para preservar el legado de los artistas y constructores que los dieron forma".

Alakrán_ #3 Alakrán_ *
Esto no tiene sentido, es una guitarra con más de 70 años, todas las patentes terminaron hace mucho.
Es como proteger el diseño de un violín, o una guitarra clásica.
Además hablan de proteger la calidad, pero si la propia Fender vende copias baratas bajo la marca Squier.
#6 cajadecartonmojada *
#3 El truco está en que la han presentado como una obra artística protegida por derechos de autor.
Aunque Leo saliera de Fender mucho antes, el tribunal les ha dado la razón en los derechos, y como Leo murió en los 90 aún tienen años de vigencia.
#1 cajadecartonmojada *
ATPC las chinocasters.
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Tengo el corazón dividido.
Por un lado, Fender, Gibson & cía son como buenos yankis, avaricia pura.
Si por ellos fuese habría que pagarles por hacer sonar cuerdas.
Por otra parte, los Chinos tienen una jeta de acero con el tema de la propiedad intelectual y los diseños. :-S
#4 cajadecartonmojada
#2 Con cambiar ligeramente el diseño del cuerpo como hizo Yamaha con las Pacifica o Sire con las L y no copiar la pala ya lo tenían, pero como ya tienen el CNC hecho para las strato (hay planos ya hechos gratis para descargar) las sacan como churros.
reithor #5 reithor
Pues a mí me parece bien. Que se queden anclados en sus transistores y condensadores de mediados del SXX, con Jimi Hendrix y la magia que le sacaba en Woodstock. Y por lo que piden, si algún día me sobra esa cantidad, me pillo una Ernie ball music man JP de las menos caras.
