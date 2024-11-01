Fender gana un fallo histórico en un tribunal alemán sobre el diseño del cuerpo de la Stratocaster [EN]

El Tribunal Regional de Düsseldorf se pronuncia a favor de Fender y ofrece amplias protecciones legales para el diseño del cuerpo de Strat: "Proteger la integridad de los diseños icónicos de Fender es esencial para preservar el legado de los artistas y constructores que los dieron forma".
Es como proteger el diseño de un violín, o una guitarra clásica.
Además hablan de proteger la calidad, pero si la propia Fender vende copias baratas bajo la marca Squier.
Aunque Leo saliera de Fender mucho antes, el tribunal les ha dado la razón en los derechos, y como Leo murió en los 90 aún tienen años de vigencia.
Por un lado, Fender, Gibson & cía son como buenos yankis, avaricia pura.
Si por ellos fuese habría que pagarles por hacer sonar cuerdas.
Por otra parte, los Chinos tienen una jeta de acero con el tema de la propiedad intelectual y los diseños.