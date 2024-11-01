·
Felipe González retrocede: habla de "limpieza étnica" en Gaza y acusa a Netanyahu de impulsar el antisemitismo
En un comunicado, asegura que existe una "limpieza étnica" y acusa a Benjamin Netanyahu de ser el "principal impulsor de antisemitismo".
Comentarios destacados:
#1
Bhuvaya
Ahora nadie conoce a ese señor del que usted me habla y siempre hemos estado en contra del genocidio. Troleros y farsantes.
27
K
276
#6
Yoryo
#1
Es el ADN del PsoE, múltiples posiciones en un mismo tema.
2
K
-21
#16
Verdaderofalso
#6
una de cal y una de arena
5
K
79
#3
meroespectador
No llegó el cheque...
15
K
174
#22
devilinside
#3
Pocos shekels
Vale, ya me piro y cierro la puerta al salir
0
K
12
#24
Urasandi
#3
Se notan los recortes en USAID
0
K
12
#7
pitercio
Ahora le toca la de cal.
7
K
89
#2
Kantinero
Vaaaya, quiere dejarle la exclusividad del ridículo planetario a PP y BOCS , txaketero
4
K
61
#4
asola33
#2
y Junts. Junts también es comprensivo con Netanyahu.
1
K
19
#21
Urasandi
#2
De pana
0
K
12
#8
Derko_89
Sabía que no tardaría en llegar el día que los amigos de los genocidas no sólo se retractarían de sus palabras, sinó que negarían haber apoyado nunca el genocidio.
3
K
38
#18
DenisseJoel
#8
De cualquier manera los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
0
K
11
#5
Sandman
Ha cambiado la dirección del viento, y la veleta hace lo que está en su naturaleza.
2
K
32
#9
daniMate
La opinión del pueblo español es casi unánime y ahora los políticos ventajistas cambian el discurso pero solo con intención perversa de apropiarse del discurso no para apaciguarlo y moderarlo. No sea que la palabra genocidio se cuele en el lenguaje colectivo y se pierda la batalla del relato.
Cuando una causa es justa siempre siguen el mismo guión:
Esta causa es de comunistas, terroristas, etc.
Luego , ante cualquier conato de violencia (uno cuantos tiran unas vallas) se intenta desprestigiar…
» ver todo el comentario
2
K
30
#12
Dene
Llamalo X
1
K
24
#10
pepel
Y no quiere hablar de la limpieza étnica que quiso hacer en Euskadi cuando era presidente del gobierno.
0
K
18
#13
Pablosky
#10
antes muerto que defender a Felipe González… pero… ¿de qué puñetas hablas?
1
K
24
#11
OCLuis
Esto es bueno para el PP: ahora solo ellos recibirán la atención del Nota Yahoo, o de Yahoo el notas.
0
K
13
#20
solojavi
Donde dije digo... ¿cal? ¿quien ha hablado de cal?
0
K
11
#14
MacMagic
Se acercan las elecciones
0
K
10
#23
javiercampos
*
Para desgracia de muchos la historia nunca deja de escribirse, y cuando quede acreditado y acordado unánimemente que lo que está ocurriendo es un genocidio, quedará constancia de quién lo apoyó y quién no. Aznar, calienta que sales.
0
K
10
#15
Metabarón
Algo está cambiando
0
K
8
#19
dark_soul
Vaya con el abuelete. Menudo veleta. Anda y ve a qué te den por culo a las casinas
0
K
7
#25
angar300
...y llega Felipe y marca la "X" en la quiniela...
0
K
7
#17
Nitrous
Marca PSOE...
0
K
6
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
