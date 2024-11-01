edición general
Felipe González retrocede: habla de "limpieza étnica" en Gaza y acusa a Netanyahu de impulsar el antisemitismo

Felipe González retrocede: habla de "limpieza étnica" en Gaza y acusa a Netanyahu de impulsar el antisemitismo

En un comunicado, asegura que existe una "limpieza étnica" y acusa a Benjamin Netanyahu de ser el "principal impulsor de antisemitismo".

Bhuvaya #1 Bhuvaya
Ahora nadie conoce a ese señor del que usted me habla y siempre hemos estado en contra del genocidio. Troleros y farsantes.
Yoryo #6 Yoryo
#1 Es el ADN del PsoE, múltiples posiciones en un mismo tema.
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#6 una de cal y una de arena
meroespectador #3 meroespectador
No llegó el cheque...
devilinside #22 devilinside
#3 Pocos shekels

Vale, ya me piro y cierro la puerta al salir
Urasandi #24 Urasandi
#3 Se notan los recortes en USAID
pitercio #7 pitercio
Ahora le toca la de cal.
Kantinero #2 Kantinero
Vaaaya, quiere dejarle la exclusividad del ridículo planetario a PP y BOCS , txaketero
asola33 #4 asola33
#2 y Junts. Junts también es comprensivo con Netanyahu.
Urasandi #21 Urasandi
#2 De pana
Derko_89 #8 Derko_89
Sabía que no tardaría en llegar el día que los amigos de los genocidas no sólo se retractarían de sus palabras, sinó que negarían haber apoyado nunca el genocidio.
#18 DenisseJoel
#8 De cualquier manera los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Sandman #5 Sandman
Ha cambiado la dirección del viento, y la veleta hace lo que está en su naturaleza.
#9 daniMate
La opinión del pueblo español es casi unánime y ahora los políticos ventajistas cambian el discurso pero solo con intención perversa de apropiarse del discurso no para apaciguarlo y moderarlo. No sea que la palabra genocidio se cuele en el lenguaje colectivo y se pierda la batalla del relato.

Cuando una causa es justa siempre siguen el mismo guión:
Esta causa es de comunistas, terroristas, etc.
Luego , ante cualquier conato de violencia (uno cuantos tiran unas vallas) se intenta desprestigiar…   » ver todo el comentario
Dene #12 Dene
Llamalo X
pepel #10 pepel
Y no quiere hablar de la limpieza étnica que quiso hacer en Euskadi cuando era presidente del gobierno.
Pablosky #13 Pablosky
#10 antes muerto que defender a Felipe González… pero… ¿de qué puñetas hablas? :shit:
OCLuis #11 OCLuis
Esto es bueno para el PP: ahora solo ellos recibirán la atención del Nota Yahoo, o de Yahoo el notas.
#20 solojavi
Donde dije digo... ¿cal? ¿quien ha hablado de cal?
MacMagic #14 MacMagic
Se acercan las elecciones :troll:
#23 javiercampos *
Para desgracia de muchos la historia nunca deja de escribirse, y cuando quede acreditado y acordado unánimemente que lo que está ocurriendo es un genocidio, quedará constancia de quién lo apoyó y quién no. Aznar, calienta que sales.
Metabarón #15 Metabarón
Algo está cambiando
dark_soul #19 dark_soul
Vaya con el abuelete. Menudo veleta. Anda y ve a qué te den por culo a las casinas
#25 angar300
...y llega Felipe y marca la "X" en la quiniela...
#17 Nitrous
Marca PSOE...
