Feijoo se ofrece a Trump como dictador provisional en Irán

Se veía venir y por fin Núñez Feijóo ya ha revelado sus intenciones y posicionamiento en política exterior. “Pongo mi cargo a disposición de Donald para ocupar el vacío de poder en Irán“, confirmó Nüñez Feijoo quien durante un desayuno informativo para la prensa reveló sus intenciones en política exterior. En Génova certifican que las conversaciones están muy avanzadas y que seguirán informando en cuanto alguien de la Casa Blanca les coja el teléfono.