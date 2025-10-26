edición general
2 meneos
9 clics
Feijóo no se fía de Puigdemont

Feijóo no se fía de Puigdemont

Génova no tiene intención de entrar a analizar en profundidad el último movimiento de Junts, no al menos hasta que este lunes aclare qué es lo que quiere ser de mayor Carles Puigdemont. Han sido tantas las veces en las que la derecha independentista ha amagado con romper con Pedro Sánchez, que los populares, desconfiados, se niegan a entrar en ese marco argumental. Y mucho menos hacerlo en los prolegómenos de lo que consideran el momento cumbre de un largo proceso de año y medio, esto es, la comparecencia del presidente del Gobierno,

| etiquetas: feijóo , puigdemont , junts , pp
2 0 0 K 31 actualidad
13 comentarios
2 0 0 K 31 actualidad
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Lo dice alguien super fiable, de un partido super fiable...en fins...
1 K 34
Skiner #10 Skiner
#7 Aquí lo tienes  media
1 K 27
#1 Jodere
Es que es pájaro profugo independentista no es de fiar para nada.
1 K 22
Jaime131 #3 Jaime131
¿Alguien se fía de Puigde?
1 K 21
Dene #5 Dene
#3 Alguien se fía del amigo del narco?
vaya 2 patas para un banco...
1 K 29
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Estoy seguro que Puchi confía ciegamente en el narco presi. xD
2 K 20
Skiner #6 Skiner *
#2 El bocachancla mentiroso patológico no soy presi porque no quiero :troll: contra el chantajista fugado en maletero.
1 K 27
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Parece el Mortal Kombat xD
0 K 19
Skiner #8 Skiner
#7 Round 1. FIGHT!  media
0 K 8
#9 ombresaco
Solo un amigo te puede traicionar
0 K 10
ThePato #13 ThePato
No se fía porque Junts es lo más parecido al PP que hay sabe que de ese tipo de gente no se puede fiar. :troll:
0 K 9
#12 Eukherio
Personalmente no veo que exista un escenario en el que Puigdemont gane algo apoyando una moción de censura que lleve a un gobierno de PP+Vox, pero vete a saber si es lo que su electorado desea por aquello de tener un gobierno de España fácil de confrontar.

Aunque le digan desde el PP que tienen mano con los jueces y que rápido vuelve a España con ellos al frente rápido se convierte esa promesa en papel mojado cuando gobiernen con mayoría absoluta. ¿Qué les puedes exigir en el momento en que tengan el poder y no dependan de ti para nada? ¿Con qué presionas para que cumplan con sus promesas cuando la moción se vuelva una realidad?
0 K 8

menéame