Feijóo no se fía de Puigdemont

Génova no tiene intención de entrar a analizar en profundidad el último movimiento de Junts, no al menos hasta que este lunes aclare qué es lo que quiere ser de mayor Carles Puigdemont. Han sido tantas las veces en las que la derecha independentista ha amagado con romper con Pedro Sánchez, que los populares, desconfiados, se niegan a entrar en ese marco argumental. Y mucho menos hacerlo en los prolegómenos de lo que consideran el momento cumbre de un largo proceso de año y medio, esto es, la comparecencia del presidente del Gobierno,