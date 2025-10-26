Feijóo no se fía de Puigdemont

Génova no tiene intención de entrar a analizar en profundidad el último movimiento de Junts, no al menos hasta que este lunes aclare qué es lo que quiere ser de mayor Carles Puigdemont. Han sido tantas las veces en las que la derecha independentista ha amagado con romper con Pedro Sánchez, que los populares, desconfiados, se niegan a entrar en ese marco argumental. Y mucho menos hacerlo en los prolegómenos de lo que consideran el momento cumbre de un largo proceso de año y medio, esto es, la comparecencia del presidente del Gobierno,
vaya 2 patas para un banco...
Parece el Mortal Kombat
Aunque le digan desde el PP que tienen mano con los jueces y que rápido vuelve a España con ellos al frente rápido se convierte esa promesa en papel mojado cuando gobiernen con mayoría absoluta. ¿Qué les puedes exigir en el momento en que tengan el poder y no dependan de ti para nada? ¿Con qué presionas para que cumplan con sus promesas cuando la moción se vuelva una realidad?