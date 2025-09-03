·
13
meneos
27
clics
Feijóo da plantón al rey en la apertura del Año Judicial para acompañar a Ayuso
El líder del PP anuncia que no asistirá al acto institucional porque tenía un "compromiso previamente adquirido" con la presidenta de la Comunidad de Madrid
|
etiquetas
:
feijóo
,
felipe vi
,
ayuso
,
plantón
10
3
0
K
156
actualidad
9 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
valandildeandunie
Esta vez el amigo del narco sí hace algo porque no quiere
5
K
86
#6
jonolulu
El perrillo faldero de la comunity manager de perrillos
3
K
52
#4
woody_alien
No hace falta que vaya, ya están los jueces para representarlo.
3
K
43
#8
The_Ignorator
Como son estos independentistas, que prefieren reunirse con su baronesa local antes que con el Jefe de Estado que nos hemos dado todos los Españoles
2
K
39
#7
tromperri
Hombre hay que estar al servicio de quien manda.
Si MAR le ha dicho a Feijoo que vaya a rendir pleitesía a Ayuso… pues es lo que toca.
2
K
35
#2
mariKarmo
El cobarde escondido. Menudo inútil
2
K
31
#9
MoñecoTeDrapo
*
Esto lo llega a plantear Pedro Sánchez y es una felonía y una traición al país. Y en verdad es un desplante, porque el inicio del año judicial no es una ocurrencia de antes de ayer como para tener la agenda "comprometida previamente".
1
K
31
#3
slimedition
Y no quiere que se le coman la tostada.
1
K
14
#5
kinz000
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
