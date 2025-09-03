edición general
Feijóo da plantón al rey en la apertura del Año Judicial para acompañar a Ayuso

El líder del PP anuncia que no asistirá al acto institucional porque tenía un "compromiso previamente adquirido" con la presidenta de la Comunidad de Madrid

valandildeandunie #1 valandildeandunie
Esta vez el amigo del narco sí hace algo porque no quiere
jonolulu #6 jonolulu
El perrillo faldero de la comunity manager de perrillos
woody_alien #4 woody_alien
No hace falta que vaya, ya están los jueces para representarlo.
The_Ignorator #8 The_Ignorator
Como son estos independentistas, que prefieren reunirse con su baronesa local antes que con el Jefe de Estado que nos hemos dado todos los Españoles :troll:
#7 tromperri
Hombre hay que estar al servicio de quien manda.
Si MAR le ha dicho a Feijoo que vaya a rendir pleitesía a Ayuso… pues es lo que toca.
mariKarmo #2 mariKarmo
El cobarde escondido. Menudo inútil
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
Esto lo llega a plantear Pedro Sánchez y es una felonía y una traición al país. Y en verdad es un desplante, porque el inicio del año judicial no es una ocurrencia de antes de ayer como para tener la agenda "comprometida previamente".
#3 slimedition
Y no quiere que se le coman la tostada.
kinz000 #5 kinz000
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
