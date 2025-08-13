·
34
meneos
130
clics
Feijóo critica que España no estuviera en la Cumbre sobre Ucrania... cuando Sánchez sí estaba: "No ha ido porque no ha querido"
Prácticamente todos los medios de comunicación del país habían informado de la misma horas antes de la reacción de Feijóo
|
etiquetas
:
feijóo
,
cumbre
,
ucrania
,
pedro sánchez
29
5
3
K
234
actualidad
16 comentarios
#2
Leon_Bocanegra
Definitivamente,este tío es subnormal. Hay que tener los webos muy gordos para votar a este cenutrio.
6
K
66
#6
valandildeandunie
#2
No, no es subnormal.
Pero sabe que sus votantes sí lo son.
CC
#3
9
K
132
#3
victorjba
Feijoo no es más tonto porque no quiere.
4
K
50
#8
DDJ
*
Esta mañana sobre la 8am, haciendo zapping radiofónico entre los massmierdas noticieros, escuché esa misma crítica sobre que España no cuenta internacionalmente porque no iba a esta cumbre. No puedo decir si fue en onda cero o en la cope porque no son las voces habituales al estar los pro de vacaciones pero fue en una de esas dos (o puede que en ambas).
Pura mierda informativa, lo de siempre
1
K
22
#4
Sergio_ftv
Feijóo es un digno representante de sus votantes. Muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza al repasar varios retrocesos doloros9s sufridos por España durante su historia, aquí tenemos a un digno representante de esa historia oscura española.
1
K
20
#7
OrialCon_Darkness
Pues va a ser verdad que las vacaciones están sobrevaloradas, porque en vacaciones parece que se vuelve más gilipollas.
2
K
15
#1
Mark_
¿Le vamos a hacer caso a todo lo que diga Feijoo o cómo?
0
K
12
#5
Jointhouse_Blues
#1
Pretende presidir el país, así que sí.
0
K
11
#12
Kantinero
#11
No estoy de acuerdo, el debate es si ha estado o no, primero en una reunión del viernes no ha estado ni el ni nadie todavía.
El hecho que no tenga ni voz ni voto no tiene que ver con su presencia,
Si alguien es un perfecto cero en política internacional ese es Feijoo
0
K
12
#13
anarion321
*
#12
Pues no estes de acuerdo. El hecho indudable es que en la reunión sobre Ucrania con el presidente de Ucrania, no ha estado. Ni se le espera en la siguiente, ni ha tenido ninguna voz ni voto.
Entiendo que tú estas en el grupo que cree que Sánchez es una presencia internacional magistral que ha puesto a España en el mapa por primera vez desde el descubrimiento de América y debe ensalzar hasta cuando asiste a una presentaciín de un PPT en el que le muestran lo que se ha decidido sin…
» ver todo el comentario
0
K
8
#9
anarion321
*
La Cumbre sobre Ucrania es el viernes y España no está previsto que participe. También hubo una reunión virtual una hora antes con Zelenski y Trump en la que no consta participación de España
Lo que ha participado Sánchez es a una reunión virtual en la que han informado de la postura de Europa e informado de lo tratado en la reunión previa que no participó, sin tener voz ni voto sobre la declaración conjunta
efe.com/espana/2025-08-13/sanchez-coalicion-de-voluntarios-ucrania/&he
;
» ver todo el comentario
1
K
11
#10
Kantinero
*
Incluso cabe una posibilidad peor, que Feijoo sepa que si estuvo en la reunión pero diga que NO dando un empujoncito más al golpe de estado consentido entre medios y derecha.
#9
Estar de forma virtual es estar
1
K
20
#11
anarion321
*
#10
No has leido el comentario que respondes. No ha estado en la reunión con Zelenski y Trump, ni se le espera en la cumbre del viernes. Ha estado en una reunión resumen.
Y estar sin voz ni voto es no pintar absolutamente nada. Insisto, tiene más razón Feijoo, España no está pintando nada ahí, no está influyendo ni nada.
0
K
8
#15
NATOstrófico
*
#9
Como manipulas y mientes.
La cumbre del viernes es en Alaska y no irá ningún líder Europeo
La reunión de hoy es para informar de las conversaciones que Mertz y Macronn han mantenido al resto de la coalición .
Y te recuerdo, mentiroso, que La «coalición de voluntarios» fue impulsada por Francia y el Reino Unido y España y que Sánchez participa en ella desde sus primeros encuentros.
#10
ni caso a
#9
es un propagador de bulos
0
K
10
#16
La_Conquista_Del_Mundo
De verdad, el PP no tiene nada mejor que ofrecer ?
0
K
9
#14
Cntrl
*
Además de Macron y Merz, completan la lista de líderes europeos en la cumbre con Trump los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen. También participará el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El hecho de que no esté Sánchez en dicho cónclave, sino luego en la posterior reunión de balance con otros mandatarios, fue criticado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Que se puede esperar de público más que otro bulo
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
Pero sabe que sus votantes sí lo son.
CC #3
Pura mierda informativa, lo de siempre
El hecho que no tenga ni voz ni voto no tiene que ver con su presencia,
Si alguien es un perfecto cero en política internacional ese es Feijoo
Entiendo que tú estas en el grupo que cree que Sánchez es una presencia internacional magistral que ha puesto a España en el mapa por primera vez desde el descubrimiento de América y debe ensalzar hasta cuando asiste a una presentaciín de un PPT en el que le muestran lo que se ha decidido sin… » ver todo el comentario
Lo que ha participado Sánchez es a una reunión virtual en la que han informado de la postura de Europa e informado de lo tratado en la reunión previa que no participó, sin tener voz ni voto sobre la declaración conjunta
efe.com/espana/2025-08-13/sanchez-coalicion-de-voluntarios-ucrania/&he; » ver todo el comentario
#9 Estar de forma virtual es estar
Y estar sin voz ni voto es no pintar absolutamente nada. Insisto, tiene más razón Feijoo, España no está pintando nada ahí, no está influyendo ni nada.
La cumbre del viernes es en Alaska y no irá ningún líder Europeo
La reunión de hoy es para informar de las conversaciones que Mertz y Macronn han mantenido al resto de la coalición .
Y te recuerdo, mentiroso, que La «coalición de voluntarios» fue impulsada por Francia y el Reino Unido y España y que Sánchez participa en ella desde sus primeros encuentros.
#10 ni caso a #9 es un propagador de bulos
Que se puede esperar de público más que otro bulo