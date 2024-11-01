Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado: "Está pringado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado porque está "rodeado de corrupción" y es "imposible haber delinquido" sin él. "Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno
| etiquetas: feijóo , sánchez , koldo , comisión , senado
A ver si va a ser que al PP le interesa más el poder y trincar del presupuesto que la justicia y la verdad????
mi argumento es que al PP, la corrupción le importa una mierda, es solo un argumento para quitar al otro y ponerse ellos a trincar; y estoy convencido de que trincarán muchísimo mas, viendo sus antecedentes
El psoe es el otro partido corrupto de derechas... donde hay que firmar?
Por otro lado el envío va sobre Sánchez no sobre Rajoy que ya ni siquiera está en política.
una organización delictiva
un partido en concreto. No te pongas nervioso.
Han abrazado el extremismo, el histrionismo y la política del insulto y el bulo que caracterizan a la extrema derecha. Han dejado de ser una fuerza conservadora tradicional para convertirse en una maquinaria de crispación permanente. Su discurso ya no se construye sobre propuestas, sino sobre el miedo, la manipulación y la búsqueda constante de enemigos… » ver todo el comentario