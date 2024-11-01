Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado: "Está pringado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado porque está "rodeado de corrupción" y es "imposible haber delinquido" sin él. "Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno