Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado: "Está pringado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado porque está "rodeado de corrupción" y es "imposible haber delinquido" sin él. "Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno

Comentarios destacados:    
Dene #1 Dene
Vaya, vaya... con muchíííísimas mas pruebas, el PP nunca consideró necesario citar al señor M.Rajoy en ninguna comisión y nunca admitieron que estuviera "pringado"

A ver si va a ser que al PP le interesa más el poder y trincar del presupuesto que la justicia y la verdad????
5 K 91
Findeton #3 Findeton
#1 "Y tú más" no es un argumento válido.
1 K 16
fareway #5 fareway
#3 ¿Sabes si Milei va a hacer gira mundial? En caso afirmativo, ¿vendrá al Metropolitano? ¿Son ciertos los rumores que apuntan que con la entrada Golden te dan una motosierra y un gramo de farlopa para emular al brillante economista?
2 K 40
Findeton #7 Findeton
#5 Te veo muy interesado en el tema de la farlopa, ten cuidado con tu salud.
1 K 16
kinnikuman #8 kinnikuman
#7 ""Y tú más" no es un argumento válido." :troll:
0 K 7
kinnikuman #11 kinnikuman
#10 Acabas de hacer un "y tú más" justo después de quejarte de que lo hiciera él. Me ha resultado gracioso e incoherente a la par. Saludos.
0 K 7
Findeton #14 Findeton
#11 ¿Dónde he hecho un y tú más? En ningún lado.
0 K 9
Andreham #6 Andreham
#3 Cierto, pero no deja de ser gracioso que la gente que niega todas y cada una de las comisiones de sus casos de corrupción o cagadas monumentales esté ahora en plan digno.
0 K 8
Dene #17 Dene
#3 Es un buen argumento para comprobar la coherencia y la motivación de la gente...
mi argumento es que al PP, la corrupción le importa una mierda, es solo un argumento para quitar al otro y ponerse ellos a trincar; y estoy convencido de que trincarán muchísimo mas, viendo sus antecedentes
0 K 12
Findeton #18 Findeton
#17 Si te parece un buen argumento será porque crees que el PSOE está al mismo nivel inmoral del PP. Lo cual me parece cierto, pero para que se vayan quitando caretas.
0 K 9
Dene #19 Dene
#18 caretas?? tu no eres mas tonto porque no entrenas :-)
El psoe es el otro partido corrupto de derechas... donde hay que firmar?
0 K 12
Sandilo #12 Sandilo *
#1 Nunca hubo prueba alguna contra Rajoy. En cambio Sánchez tiene a todo su círculo pringado, mujer, hermano, amigos, la panda del Peugeot… Todo apunta al 1.

Por otro lado el envío va sobre Sánchez no sobre Rajoy que ya ni siquiera está en política.
1 K -5
karakol #4 karakol
en su réplica, Sánchez le ha recomendado leer “la página 28” del citado informe para ver que “sus acusaciones son absolutamente falsas”. “Elija bien sus batallas, porque para sobrecogedor, el Partido Popular”.

:troll:
2 K 55
Thornton #16 Thornton
¡Ánimo, Alberto! :troll:
0 K 20
#15 rekus *
#13 Si te sacas la bandera de los ojos y vuelves a leer verás que hablo del declive de una organización delictiva
un partido en concreto. No te pongas nervioso.
0 K 20
#9 rekus *
Feijóo, Ayuso, Tellado, Almeida y compañía han terminado por defenestrar al PP. Puede que tarde, pero su declive es ya inevitable.

Han abrazado el extremismo, el histrionismo y la política del insulto y el bulo que caracterizan a la extrema derecha. Han dejado de ser una fuerza conservadora tradicional para convertirse en una maquinaria de crispación permanente. Su discurso ya no se construye sobre propuestas, sino sobre el miedo, la manipulación y la búsqueda constante de enemigos…  media   » ver todo el comentario
0 K 20
Sandilo #13 Sandilo
#9 Lo de manifestar me parece que no te va a funcionar. La derecha está ya en 200 escaños y subiendo para el bien de España y los españoles.
0 K 7
fareway #2 fareway
Las encuestas han puesto al PP al límite... van en caída libre y no me extraña.
0 K 17

